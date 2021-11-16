مران الأهلي – الكشف عن موعد عودة الثلاثي الدولي.. ومعسكر مغلق في الإمارات

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 13:35

كتب : حسام نور الدين

عمار حمدي - تدريبات الأهلي

عمار حمدي - تدريبات الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي عن موعد وصول الثلاثي المحترفين علي معلول، وبدر بانون، ولويس ميكيسوني بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.

وأوضح عبد الحفيظ أن معلول وبانون سيصلان إلى القاهرة غدا العصر، على أن يعود ميكيسوني بعدها بعدة ساعات.

ويخوض كل من معلول وميكيسيوني الجولة الأخيرة من دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

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كما قرر الجهاز الفني إعطاء بيرسي تاو وأليو ديانج راحة من تدريبات الفريق اليوم بسبب وصولهم للقاهرة في ساعة متأخرة من يوم الأمس، على أن ينتظم الثنائي في تدريبات الفريق بداية من غدا الأربعاء.

وشارك ديانج في تأهل مالي للجولة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بينما شارك بيرسي تاو مع في هزيمة جنوب إفريقيا من غانا والتي شهدت خروجه من التصفيات بعد حلوله في المركز الثاني من المجموعة السابعة.

وبدأ المران بجلسة في صالة "الجيم" لمدة 30 دقيقة قبل أن يستكمل باقي المران بملعب مختار التتش، بالجزيرة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا في الإمارات لمدة 15 يوما خلال فترة توقف الدولي المقبلة.

وسيتوقف الدوري المصري الممتاز خلال شهر ديسمبر بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة 19 نوفمبر على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

الأهلي سيد عبد الحفيظ علي معلول
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