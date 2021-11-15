مباشر تصفيات كأس العالم – إيطاليا للنجاة من سيناريو الكابوس

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المجموعة الثالثة

تخوض إيطاليا حامل لقب يورو 2020 مباراة مفصلية أمام مضيفتها أيرلندا الشمالية.

يحتل منتخب إيطاليا صدار المجموعة بـ15 نقطة بفارق هدفين فقط عن ملاحقه سويسرا.

حتى الانتصار وحده لن يكفي الأتزوري لضمان التأهل للمونديال فذلك يجب أن يحدث بشرط ألا يسجل منتخب سويسرا عدد أهداف ضد بلغاريا أكثر من إيطاليا.

فارق الأهداف يحكم هوية المتأهل حال التساوي في عدد النقاط.

فماذا سوف يحدث؟

تنطلق المباريات في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

أيرلندا الشمالية X إيطاليا

انطلاق المباراة.

سويسرا X بلغاريا

انطلاق المباراة.