مباشر كرة سلة - الأهلي (58)-(64) الاتحاد.. انطلاق الربع الرابع
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في المباراة الأولى لنهائي دوري المرتبط.
المباراة تنطلق بعد قليل
ق 5: تفوق للاتحاد السكندري 8-4
ق 5: ثلاثية من مهيب تقلص الفارق والنتيجة 8-7 للاتحاد
ق 4: ثلاثية من مايكل طومسون تهدي التقدم للأهلي 10-8
ق 3: ثلاثية جديدة من مهيب والتقدم 13-8 للأهلي
ق 2: ثلاثية من عمر عزب والنتيجة تصبح 20-12 للأهلي
ق 1: ثلاثية من رامي إبراهيم تقلص الفارق للاتحاد والنتيجة 23-15 للأهلي
نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 26-16
انطلاق الربع الثاني
ق 7: صحوة خضراء وثلاثية من مصطفى فودة تقلص الفارق للاتحاد والنتيجة 28-24 للأهلي
ق 3: منافسة مشتعلة من الطرفين والنتيجة 35 - 30 للأهلي
ق 2: ثلاثية من إسماعيل أحمد تقلص الفارق والنتيجة 35-33 للأحمر
ق 1: عمر عزب يقلص الفارق للأهلي بثلاثية والنتيجة 40-33
نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 42-33
انطلاق الربع الثالث
ق 8: تبادل في تسجيل النقاط والنتيجة 46 - 40 للأهلي
ق 6: أحمد حمدي يسجل وتقدم الأهلي 49 - 45
ق 5: ثلاثية من فودة والفارق نقطة واحدة للأهلي 49-48
ق 4: تقدم الأخضر بنتيجة 50-49
ق 3: الاتحاد يوسع الفارق 55-49 لصالح الأخضر
ق 2: ثلاثية من شوشة والنتيجة 58-51 للأخضر
ق 2: أحمد مهيب يسجل ثلاثية للأهلي والنتيجة 58-54 للاتحاد
ق 1: ثلاثية جديدة من الاتحاد والنتيجة 64-54 للاتحاد
نهاية الربع الثالث بتقدم الاتحاد 64 - 56