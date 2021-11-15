مباشر كرة سلة - الأهلي (58)-(64) الاتحاد.. انطلاق الربع الرابع

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد - كرة سلة - البطولة العربية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في المباراة الأولى لنهائي دوري المرتبط.

المباراة تنطلق بعد قليل

ق 5: تفوق للاتحاد السكندري 8-4

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ق 5: ثلاثية من مهيب تقلص الفارق والنتيجة 8-7 للاتحاد

ق 4: ثلاثية من مايكل طومسون تهدي التقدم للأهلي 10-8

ق 3: ثلاثية جديدة من مهيب والتقدم 13-8 للأهلي

ق 2: ثلاثية من عمر عزب والنتيجة تصبح 20-12 للأهلي

ق 1: ثلاثية من رامي إبراهيم تقلص الفارق للاتحاد والنتيجة 23-15 للأهلي

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 26-16

انطلاق الربع الثاني

ق 7: صحوة خضراء وثلاثية من مصطفى فودة تقلص الفارق للاتحاد والنتيجة 28-24 للأهلي

ق 3: منافسة مشتعلة من الطرفين والنتيجة 35 - 30 للأهلي

ق 2: ثلاثية من إسماعيل أحمد تقلص الفارق والنتيجة 35-33 للأحمر

ق 1: عمر عزب يقلص الفارق للأهلي بثلاثية والنتيجة 40-33

نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 42-33

انطلاق الربع الثالث

ق 8: تبادل في تسجيل النقاط والنتيجة 46 - 40 للأهلي

ق 6: أحمد حمدي يسجل وتقدم الأهلي 49 - 45

ق 5: ثلاثية من فودة والفارق نقطة واحدة للأهلي 49-48

ق 4: تقدم الأخضر بنتيجة 50-49

ق 3: الاتحاد يوسع الفارق 55-49 لصالح الأخضر

ق 2: ثلاثية من شوشة والنتيجة 58-51 للأخضر

ق 2: أحمد مهيب يسجل ثلاثية للأهلي والنتيجة 58-54 للاتحاد

ق 1: ثلاثية جديدة من الاتحاد والنتيجة 64-54 للاتحاد

نهاية الربع الثالث بتقدم الاتحاد 64 - 56

الأهلي الاتحاد السكندري
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