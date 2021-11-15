حمزة الجمل يكشف كواليس تراجع الإسماعيلي عن التعاقد معه رغم "الاتفاق على كل شيء"

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

حمزة الجمل - القناة

كشف حمزة الجمل نجم مصر والإسماعيلي السابق كواليس تراجع الأخير عن التعاقد معه رغم تصريح يحيى الكومي رئيس النادي أن الأول سيخلف المدير الفني طلعت يوسف.

وكان الجمل (51 عاما) قاب قوسين أو أدنى من قيادة الدراويش قبل أن يتعاقد النادي مع المدرب الأرجنتيني خوان براون.

وقال الجمل عبر قناة صدى البلد:"الكومي هاتفني وأنا في عُمان وقال لي نحن مؤمنون بقدراتك وخبراتك التي تؤهلك للعمل في النادي. قال نحتاجك خلال 48 ساعة فطلبت 72 ساعة لأنهي كافة أموري وأحجز تذاكر السفر".

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وأضاف "طلبت منه أن تكون كل الأمور الفنية في يدي، وأن أشكل الجهاز الفني والطبي والإداري، وألا يتحدث أحد عن الأمور الفنية في الإعلام، لأني لا أحب ذلك، فوقتها لن أقدر على التحدث مع اللاعبين".

واستمر "طلبت توقيع العقد بعد وصولي وأن أعقد مؤتمرا صحفيا واتفقنا على الأمور المالية دون مشاكل. في مساء ذلك اليوم أعلن الكومي رسميا أن حمزة الجمل هو المدرب القادم للإسماعيلي".

وأردف "بعدما وصلت مصر وجدت الكومي يخبرني أن هناك اتجاها في مجلس الإدارة للتعاقد مع مدرب أجنبي. لم أحزن".

وبدأ الإسماعيلي الموسم الجاري مع المدرب طلعت يوسف لكنه رحل بعد خسارة الفريق في أول جولتين أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وتعاقد الفريق يوم السبت مع براون الذي قاد سابقا الهلال السعودي ومنتخب الأرجنتين للاعبين دون 17 عاما.

وستكون أول مواجهة للأرجنتيني ضد الزمالك في التاسع عشر من نوفمبر الجاري بعد نهاية التوقف الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي حمزة الجمل
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