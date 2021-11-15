هزيمة أولى من 13 عاما.. أرقام سلبية لرونالدو والبرتغال بعد الهزيمة أمام صربيا

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 00:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

رونالدو البرتغال

تأهل منتخب صربيا لكأس العالم بعد الفوز في اللحظات الأخيرة على البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب دا لوش في لشبونة.

وحقق منتخب البرتغال أرقاما سلبية بعد الهزيمة أمام صربيا، كما حقق كرستيانو رونالدو قائد البرتغال رقما سلبيا للمرة الأولى أيضا.

خسر منتخب البرتغال على ملعبه للمرة الثانية خلال الـ 38 مباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم وللمرة الثانية خلال الـ 28 عاما الماضية.

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كانت الهزيمة الأخيرة أمام الدنمارك في 2008، حينما انتهت المباراة بنتيجة 3-2 وكان منتخب الدنمارك قد حول تأخره في النتيجة للفوز بهدفين في الخمس دقائق الأخيرة.

لم يسدد رونالدو أي كرة على المرمى في مباراة صربية، لتكون تلك هي المرة الأولى خلال التصفيات التي لا يسدد فيها رونالدو كرة واحدة على الأقل على مرمى الخصم.

صنع دوسان تاديتش الهدف رقم 6 خلال تصفيات كأس العالم، ليكون أكثر اللاعبين صنعا للأهداف في التصفيات.

وصنع تاديتش الهدف الثاني لصربيا، بينما سجل بنفسه الهدف الأول.

ميتروفيتش والذي سجل الهدف الثاني القاتل لصربيا، وصل لهدفه رقم 8 في تصفيات كأس العالم خلال 8 مباريات شارك فيها، وكانت 5 منهم كأساسي.

وتأهل منتخب صربيا لكأس العالم 2022 بشكل مباشر، ليكون المنتخب التاسع الذي يحسم تأهله بشكل رسمي، بينما سيلعب منتخب البرتغال الملحق الأوروبي للتأهل في شهر مارس، بعد إنهاؤه المجموعة في المركز الثاني.

وتأهل إلى كأس العالم 2022 بشكل رسمي حتى الآن كل من، صربيا، وإسبانيا، وقطر، والبرازيل، وألمانيا، وكرواتيا، وبلجيكا، وفرنسا، والدنمارك.

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