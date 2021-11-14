مباشر تصفيات المونديال - البرتغال (1) - (1) صربيا.. إسبانيا (0) - (0) السويد.. فرص بالجملة
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراتين الحاسمتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
البرتغال وصربيا
ق51: ريناتو سانشيز يتلاعب بدفاع صربيا والحارس ينقذ مرماه من هدف أكيد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: هدف ملغي لصربيا بداعي التسلل
ق32: جووووووووووول التعادل لصربيا بعد خطأ من باتريشيو في التصدي لتسديدة تاديتش
ق12: القائم يمنع هدف التعادل من صربيا
ق9: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي البرتغال والحكم يطلب استئناف اللعب
ق2: جووووووووووووووول أول للبرتغال عن طريق ريناتو سانشيز
بداية المباراة
تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء
يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن صربيا بنفس الرصيد من النقاط.
رصيد المنتخب البرتغالي من الأهداف بـ+12 هدفا مقابل +8 لصربيا.
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في صربيا.
إسبانيا والسويد
ق52: فوريسبيرج يواصل إهدار الفرص، لاعب السويد يفشل في التسديد من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37: فوريسبيرج يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل من داخل الست ياردات بعد عرضية أوجستنسن
ق16: تسديدة قوية من فوريسبيرج بجوار القائم
ق10: ضغط متواصل من إسبانيا دون الوصول لمرمى السويد
بداية المباراة
تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء
يتواجد المنتخب الإسباني في الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن السويد.
يحتاج المنتخب السويدي للفوز للتأهل بشكل مباشر لكأس العالم فيما تحتاج إسبانيا لتجنب الخسارة.