مباشر تصفيات المونديال - البرتغال (1) - (1) صربيا.. إسبانيا (0) - (0) السويد.. فرص بالجملة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراتين الحاسمتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

البرتغال وصربيا

ق51: ريناتو سانشيز يتلاعب بدفاع صربيا والحارس ينقذ مرماه من هدف أكيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: هدف ملغي لصربيا بداعي التسلل

ق32: جووووووووووول التعادل لصربيا بعد خطأ من باتريشيو في التصدي لتسديدة تاديتش

ق12: القائم يمنع هدف التعادل من صربيا

ق9: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي البرتغال والحكم يطلب استئناف اللعب

ق2: جووووووووووووووول أول للبرتغال عن طريق ريناتو سانشيز

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء

يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن صربيا بنفس الرصيد من النقاط.

رصيد المنتخب البرتغالي من الأهداف بـ+12 هدفا مقابل +8 لصربيا.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في صربيا.

إسبانيا والسويد

ق52: فوريسبيرج يواصل إهدار الفرص، لاعب السويد يفشل في التسديد من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: فوريسبيرج يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل من داخل الست ياردات بعد عرضية أوجستنسن

ق16: تسديدة قوية من فوريسبيرج بجوار القائم

ق10: ضغط متواصل من إسبانيا دون الوصول لمرمى السويد

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء

يتواجد المنتخب الإسباني في الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن السويد.

يحتاج المنتخب السويدي للفوز للتأهل بشكل مباشر لكأس العالم فيما تحتاج إسبانيا لتجنب الخسارة.