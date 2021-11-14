مباشر تصفيات المونديال - البرتغال (1) - (1) صربيا.. إسبانيا (0) - (0) السويد.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

ريناتو سانشيز البرتغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراتين الحاسمتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

البرتغال وصربيا

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42: هدف ملغي لصربيا بداعي التسلل

ق32: جووووووووووول التعادل لصربيا بعد خطأ من باتريشيو في التصدي لتسديدة تاديتش

ق12: القائم يمنع هدف التعادل من صربيا

ق9: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي البرتغال والحكم يطلب استئناف اللعب

ق2: جووووووووووووووول أول للبرتغال عن طريق ريناتو سانشيز

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء

يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن صربيا بنفس الرصيد من النقاط.

رصيد المنتخب البرتغالي من الأهداف بـ+12 هدفا مقابل +8 لصربيا.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في صربيا.

إسبانيا والسويد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: فوريسبيرج يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل من داخل الست ياردات بعد عرضية أوجستنسن

ق16: تسديدة قوية من فوريسبيرج بجوار القائم

ق10: ضغط متواصل من إسبانيا دون الوصول لمرمى السويد

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء

يتواجد المنتخب الإسباني في الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن السويد.

يحتاج المنتخب السويدي للفوز للتأهل بشكل مباشر لكأس العالم فيما تحتاج إسبانيا لتجنب الخسارة.

البرتغال صربيا إسبانيا السويد
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