انتهت تصفيات المونديال - البرتغال (1) - (2) صربيا.. إسبانيا (1) - (0) السويد

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

ريناتو سانشيز البرتغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراتين الحاسمتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

البرتغال وصربيا

نهاية المباراة.. صربيا إلى كأس العالم، البرتغال إلى الملحق

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ق90: جووووووووول قاتل لصربيا

ق81: رأسية قوية من ميتروفيتش بجوار القائم

ق70: باتريشيو يمنع هدف صربيا الثاني بالتصدي لتدسدية قوية

ق51: ريناتو سانشيز يتلاعب بدفاع صربيا والحارس ينقذ مرماه من هدف أكيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: هدف ملغي لصربيا بداعي التسلل

ق32: جووووووووووول التعادل لصربيا بعد خطأ من باتريشيو في التصدي لتسديدة تاديتش

ق12: القائم يمنع هدف التعادل من صربيا

ق9: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي البرتغال والحكم يطلب استئناف اللعب

ق2: جووووووووووووووول أول للبرتغال عن طريق ريناتو سانشيز

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء

يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن صربيا بنفس الرصيد من النقاط.

رصيد المنتخب البرتغالي من الأهداف بـ+12 هدفا مقابل +8 لصربيا.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في صربيا.

إسبانيا والسويد

نهاية المباراة.. إسبانيا إلى كأس العالم، السويد إلى الملحق

ق85: جوووووووووووووول موراتا يحسم الأمور لإسبانيا بعد متابعة لتسديدة دانييل أولمو

ق52: فوريسبيرج يواصل إهدار الفرص، لاعب السويد يفشل في التسديد من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: فوريسبيرج يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل من داخل الست ياردات بعد عرضية أوجستنسن

ق16: تسديدة قوية من فوريسبيرج بجوار القائم

ق10: ضغط متواصل من إسبانيا دون الوصول لمرمى السويد

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء

يتواجد المنتخب الإسباني في الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن السويد.

يحتاج المنتخب السويدي للفوز للتأهل بشكل مباشر لكأس العالم فيما تحتاج إسبانيا لتجنب الخسارة.

البرتغال صربيا إسبانيا السويد
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