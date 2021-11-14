انتهت تصفيات المونديال - البرتغال (1) - (2) صربيا.. إسبانيا (1) - (0) السويد
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراتين الحاسمتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
البرتغال وصربيا
نهاية المباراة.. صربيا إلى كأس العالم، البرتغال إلى الملحق
ق90: جووووووووول قاتل لصربيا
ق81: رأسية قوية من ميتروفيتش بجوار القائم
ق70: باتريشيو يمنع هدف صربيا الثاني بالتصدي لتدسدية قوية
ق51: ريناتو سانشيز يتلاعب بدفاع صربيا والحارس ينقذ مرماه من هدف أكيد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: هدف ملغي لصربيا بداعي التسلل
ق32: جووووووووووول التعادل لصربيا بعد خطأ من باتريشيو في التصدي لتسديدة تاديتش
ق12: القائم يمنع هدف التعادل من صربيا
ق9: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي البرتغال والحكم يطلب استئناف اللعب
ق2: جووووووووووووووول أول للبرتغال عن طريق ريناتو سانشيز
بداية المباراة
تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء
يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن صربيا بنفس الرصيد من النقاط.
رصيد المنتخب البرتغالي من الأهداف بـ+12 هدفا مقابل +8 لصربيا.
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في صربيا.
إسبانيا والسويد
نهاية المباراة.. إسبانيا إلى كأس العالم، السويد إلى الملحق
ق85: جوووووووووووووول موراتا يحسم الأمور لإسبانيا بعد متابعة لتسديدة دانييل أولمو
ق52: فوريسبيرج يواصل إهدار الفرص، لاعب السويد يفشل في التسديد من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37: فوريسبيرج يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل من داخل الست ياردات بعد عرضية أوجستنسن
ق16: تسديدة قوية من فوريسبيرج بجوار القائم
ق10: ضغط متواصل من إسبانيا دون الوصول لمرمى السويد
بداية المباراة
تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء
يتواجد المنتخب الإسباني في الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن السويد.
يحتاج المنتخب السويدي للفوز للتأهل بشكل مباشر لكأس العالم فيما تحتاج إسبانيا لتجنب الخسارة.