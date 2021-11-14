مباشر - غانا (1) - (0) جنوب إفريقيا.. أيو يسجل الأول

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

منتخب غانا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غانا وجنوب إفريقيا في الجولة السادسة والأخيرة لمنافسات المرحلة الثانية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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ق32 جووووووووول أول لغانا من ركلة جزاء سجلها أندريه أيو

ق16 أيو ينطلق وينفرد مجددا ولكن يسدد الكرة فوق العارضة

ق14 جوردان أيو ينفرد بالمرمى من الناحية اليمنى ولكن يسدد في الحارس لتتحول الكرة إلى ركنية

بداية المباراة

غانا جنوب إفريقيا تصفيات كأس العالم
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