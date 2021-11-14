مباشر - غانا (1) - (0) جنوب إفريقيا.. أيو يسجل الأول
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غانا وجنوب إفريقيا في الجولة السادسة والأخيرة لمنافسات المرحلة الثانية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
لمتابعة أحداث المباراة اضغط هنا
----------
ق32 جووووووووول أول لغانا من ركلة جزاء سجلها أندريه أيو
ق16 أيو ينطلق وينفرد مجددا ولكن يسدد الكرة فوق العارضة
ق14 جوردان أيو ينفرد بالمرمى من الناحية اليمنى ولكن يسدد في الحارس لتتحول الكرة إلى ركنية
بداية المباراة
نرشح لكم
تصفيات المونديال - بمشاركة ديانج.. مالي تهزم أوغندا مباشر - غانا (1) - (0) جنوب إفريقيا.. أيو يسجل الأول مدرب بوركينا: تعادلنا مع النيجر لن يؤثر على صراعنا أمام الجزائر الجزائر تفقد نجمها في لقاء بوركينا فاسو الحاسم انتهت تصفيات كأس العالم - الكونغو الديمقراطية (2) (0) بنين موعد مباريات الأحد 14 نوفمبر 2021.. لقاءات حاسمة في تصفيات كأس العالم