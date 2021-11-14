مباشر تصفيات كأس العالم - كرواتيا (0)-(0) روسيا.. نصف ساعة سلبية

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

تابع مباشرة مباراة كرواتيا وروسيا اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الفوز يمنح كرواتيا بطاقة العبور إلى المونديال، بينما روسيا يكفيها التعادل.

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ق30 محاولات من كرواتيا لكن تألق حارس مرمى روسيا

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق 4 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.

كرواتيا روسيا تصفيات كأس العالم
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