مباشر تصفيات كأس العالم - كرواتيا (0)-(0) روسيا.. نصف ساعة سلبية

تابع مباشرة مباراة كرواتيا وروسيا اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الفوز يمنح كرواتيا بطاقة العبور إلى المونديال، بينما روسيا يكفيها التعادل.

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ق30 محاولات من كرواتيا لكن تألق حارس مرمى روسيا

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق 4 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.