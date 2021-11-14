مباشر تصفيات كأس العالم - الكونغو الديمقراطية (1)-(0) بنين.. جووووول أول
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 14:55
كتب : FilGoal
تستضيف الكونغو الديمقراطية منتخب بنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتتصدر بنين المجموعة برصيد 10 نقاط بينما الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بـ 8 نقاط ولا بديل عن الفوز للتأهل للمرحلة الأخيرة.
يتأهل إلى المرحلة الأخيرة 10 منتخبات ليلعب كل منتخب ذهابا وإيابا أمام منافسه وفقا للقرعة ويتأهل الخمسة الفائزون إلى كأس العالم.
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ق12 الكونغو الديمقراطية في الصدارة بـ 11 نقطة وبنين في المركز الثاني بـ 10 نقاط
ق11 جووووول مبوكاني يسجل لمنتخب الكونغو الديمقراطية من ركلة جزاء
انطلاق المباراة
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