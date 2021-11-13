في الدرجة الثانية - انتصار الإنتاج الحربي وكفر الشيخ والألومنيوم

فاز الإنتاج الحربي على النصر بهدف دون رد سجله رضا الويشي، ليرتفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط.

وتعادل المريخ مع زد سلبيا، فيما انتصر كفر الشيخ على الحمام بهدف، سجله محمد عبد الرازق، وأهدر أحمد كفته ركلة جزاء لـ كفر الشيخ.

وفي مجموعة الصعيد، تعادل بني سويف مع قنا بهدفين لكل فريق. سجل معتز محروس ووائل فراج لـ بني سويف، وحسن ديالو هدفين لـ قنا، منهما هدف من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد بني سويف إلى 7 نقاط، ويرتفع رصيد قنا إلى نقطتين.

وانتصر الألومنيوم على الإعلاميين بهدفين دون رد، سجلهما وائل علي، سجل منهم هدف من ركلة جزاء، ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف ويرتفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة.

وفاز بترول أسيوط على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف. سجل محمود زلاكة ووليد عطية للبترول، فيما سجل أحمد وائل هدف التليفونات ليرتفع رصيد البترول إلى 12 نقطة.

ملوي بدوره فاز على البداري بهدف لـ محمد توفيق من ركلة جزاء، ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط، وتم طرد خالد ربيع لاعب ملوي.

وانتصر الفيوم على سوهاج بهدف علاء متولي في اللحظات الأخيرة، وفي أولى مباريات سعيد صبحي كمدير فني للفريق، ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط.

كيما أسوان فاز على المدينة المنورة بهدفين مقابل هدف. سجل شريف علوان ومصطفى عبد الرسول لـ كيما أسوان، فيما سجل يوسل عطاي هدف المدينة المنورة، ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.

وستقام غدا مباراة ديروط مع المنيا في الثانية والنصف ظهرا.