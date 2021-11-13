خوان براون يتولى تدريب لـ الإسماعيلي

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 01:08

كتب : ياسر الشريف

خوان براون - يحيى الكومي - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي تعيين الأرجنتيني خوان براون مديرا فنيا للفريق خلفا لـ طلعت يوسف.

ولم يعلن الدراويش مدة تعاقد المدرب الأرجنتيني.

ووقع الأرجنتيني عقود توليه مهمة تدريب الدراويش مع يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي.

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ووصل المدرب الأرجنتيني أول أمس الخميس ليضع الرتوش الأخيرة على التعاقد.

وكان براون قد حضر ودية الإسماعيلي أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل. (طالع التفاصيل)

وأوضح الإسماعيلي أن "اختيار الأرجنتيني خوان براون جاء في ظل خبراته الواسعة رغم صغر سنه وقدراته الكبير على تطوير قدرات الفريق وإعادة النتائج لمسارها الصحيح وبشكل سريع".

الأرجنتيني البالغ 44 عاما بدأ مشواره التدريبي مع فريق الهلال السعودي للشباب في 2016.

وقاد الفريق الأول للهلال لحصد لقب الدوري السعودي بعدما قاد الفريق في آخر 9 مباريات في 2018.

ودرب الوحدة السعودي خلفا لأحمد حسام ميدو في 2019، كما تولى مهمة تدريب منتخب الأرجنتيني للناشئين تحت 17 عاما.

وستكون أول مواجهة للأرجنتيني ضد الزمالك في التاسع عشر من نوفمبر الجاري بعد نهاية التوقف الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري المصري بلا رصيد من النقاط عقب مرور ثلاث جولات.

ويصحب الأرجنتيني براون معه أخصائي لياقة بدنية بينما سيتواجد أحمد العجوز كمدرب عام ومحمد حمص مدرب للفريق.

وأعلن خوان براون عبر حسابه الشخصي على إنستجرام رحيله عن قيادة منتخب شباب الأرجنتين.

وتوجه براون بالشكر للاتحاد الأرجنتيني على تلك الفترة التي قضاها مع الفريق مشددا على سعادته بالعمل مع شباب الأرجنتين.

خوان براون الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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