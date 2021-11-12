مباشر تصفيات المونديال - أنجولا (2) (1) مصر.. الفراعنة أفضل

تابع مباشرة مباراة منتخب مصر ضد مضيفته أنجولا اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

اضغط هنا لتتعرف على التشكيل ولمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السادسة ورصيده 10 نقاط بينما تتذيل أنجولا الترتيب برصيد 3 نقاط.

والتعادل يكفي الفراعنة لبلوغ المرحلة النهائية التي ستلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويتأهل الفائزون للمونديال.

----

ق56: صلاح يحاول المرور من اليمين لكن دفاع أنجولا يقطع منه الكرة

ق54: فرصة خطيرة لمصر بعد رأسية من مروان حمدي لكن الكرة تخرج في الأخير إلى ركلة ركنية. وجه مغاير للفراعنة في الشوط الثاني

ق50: أووووووووووه! شريف يفقد الكرة بعد تمريرة رائعة من فتوح، هجمة خطيرة تضيع على مصر

ق49: تمريرة عرضية من هيلدير كوستا لكن الكرة تصل سهلة ليد الشناوي

ق46: تبديلان لمصر: نزول مروان حمدي وحمدي فتحي بدلا مصطفى محمد وعبد الله السعيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: جوووووووووووول! النني. صلاح ينطلق في اليمين ويمرر الكرة بخارج قدمه ليقابلها النني بتسديدة قوية في الشباك مسجلا هدف مصر الأول

ق44: ضغط قوي لمنتخب مصر من اليسار عن طريق فتوح لكن صمود قوي لدفاع أنجولا

ق43: تحسن في أداء منتخب مصر لكن دون خطورة على مرمى أنجولا

ق42: فرصة هائلة لمصر بتمريرة رائعة من فتوح حاول صلاح اللحاق بها لكن مرت الكرة إلى ركلة مرمى

ق40: هجوم لمصر من الجبهة اليسرى لكن تمريرة السعيد لا تكتمل

ق38: تسديدة من السعيد لكن تمر فوق عارضة أنجولا بعد تمريرة أرضية من فتوح

ق36: مبالا نزولا يسجل الهدف الثاني لأنجولا من ركلة الجزاء

ق34: ركلة جزاء لأنجولا بعد عرقلة أكرم توفيق لزيني داخل منطقة الجزاء

ق32: تمريرة من كياندوندا لكن الكرة تمر بعيدا عن مرمى الشناوي

ق31: تمريرة طولية لأنجولا لكن الكرة تصل سهلة للشناوي

ق27: اختراق رائع من السعيد لمنطقة جزاء أنجولا لكن يحصل على ركلة ركنية

ق26: هدف أول لأنجولا. بدأ هيلدير كوستا الهجوم من اليمين قبل أن يمرر زميله الكرة عرضية ليبعدها أيمن أشرف قبل أن تصل للأول الذي سدد مباشرة على يمين محمد الشناوي

ق23: أووووووووووووه! محمد شريف كاد يهز شباك أنجولا. تمريرة طولية رائعة من فتوح استقبلها شريف داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة فوق الحارس لكنها مرت فوق العارضة

ق23: منتخب أنجولا أسرع وأجهز من مصر ويجبر الفراعنة على التمريرات الطولية، هو الأفضل في الملعب الآن

ق21: تسديدة قوية من جيريمي بيلا لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى الشناوي

ق20: خطأ لأنجولا بالقرب من منطقة جزاء مصر بعد عرقلة من مصطفى محمد

ق20: منتخب مصر متراجع لوسط ملعبه واستحواذ أنجولي

ق19: خطأ على محمد صلاح لصالح الخطير كارنييرو

ق18: بدأ منتخب أنجولا يفرض سيطرته في الملعب ويضغط بقوة ويهدد مرمى الشناوي

ق17: أوووووو! تسديدة قوية من جيريمي بيلا تصدى لها الشناوي بصدره

ق16: منتخب مصر يعتمد على الكرات الطولية لكن حتى الآن يتمكن منها دفاع أنجولا

ق15: هجمة غير مكتملة لمنتخب مصر بعد تمريرة غير متقنة من عبد الله السعيد، ضغط قوي من الأنجوليين على لاعبي مصر

ق14: ضغط جديد لأنجولا عن طريق الخطير كارنييرو الذي مرر الكرة عرضية لكن فتوح أبعد الكرة إلى ركلة ركنية

ق12: منتخب أنجولا بدأ المباراة جريئا ويحاول مباغتة مصر لكن في أدائه بعض التسرع

ق12: أنجولا تحاول مرة أخرى من اليسار عن طريق جيريمي بيلا لكن أكرم توفيق يتصدى

ق11: تمريرة طولية لمنتخب مصر من ركلة حرة لكن الكرة تذهب إلى خارج الملعب ركلة مرمى

ق9: تكريم ماتيوس دا كوستا قائد منتخب أنجولا من قبل زملائه في الملعب ويغادر المباراة الآن. اللاعب خاض آخر لقاء دولي له ودخل سالفادور أمبروسيني بدلا منه

ق7: أنجولا تحاول من اليمين وضغط قوي على أحمد فتوح الظهير الأيسر لمصر

ق6: الفراعنة يتقدمون الآن لكن تمريرة حجازي بعيدة على أكرم توفيق وركلة مرمى للمضيف

ق6: أوجوستو كارنييرو يحاول الاختراق من اليسار ويمرر الكرة إلى منطقة الجزاء لكن أحمد حجازي يبعد الكرة

ق4: خطأ لأنجولا من اليسار للاعب مبالا نزولا بعد تدخل أيمن أشرف

بداية المباراة

المباراة تنطلق الساعة 9 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1