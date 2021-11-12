انتهت تصفيات المونديال - الجابون (1) (0) ليبيا

تابع مباشرة مباراة الجابون وليبيا اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

تحتل ليبيا وصافة ترتيب المجموعة السادسة ورصيدها 6 نقاط، بينما الجابون الثالثة ورصيدها 4 نقاط.

وتتصدر مصر ترتيب المجموعة ورصيدها 10 نقاط وتلعب مساء الجمعة ضد مضيفتها أنجولا التي تتذيل المجموعة بثلاث نقاط.

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نهاية المباراة

ق83: تبديل جديد للجابون بنزول آرون بوبيندزا بدلا من دينيس بوانجا

ق77: تبديل للجابون بنزول أنتوني أويونو بدلا من سيدني أوبيسا

ق71: تبديلان ليبيان بنزول مهند مدين ومعاذ عيسى بدلا من محمد تهامي ومؤيد اللافي

ق68: تبديل جديد للجابون: نزول أندري بوكو بدلا من أليكس موسوندا

ق58: بطاقة صفراء لماريو ليمينا لاعب الجابون

ق57: تبديل ليبي بنزول حامد العبيدي بدلا من عبد الله الشريف

ق54: جوووول أول يسجله أوباميانج للجابون من ركلة جزاء

ق52: بطاقة صفراء لسند الورفلي لاعب ليبيا والحكم يحتسب ركلة جزاء للجابون

ق46: تبديل أول للجابون: نزول ماريو ليمينا بدلا من ديفيد سامبيسا

بداية الشوط الثاني

نهاية شوط أول متواضع بالتعادل السلبي

ق38: بطاقة صفراء ثالثة لليبيا من نصيب منصور رزق

ق30: بطاقة صفراء لمحمد زعبية لاعب ليبيا ولزميله محمد تهامي

ق23: أووووووه! تسديدة قوية من أوباميانج لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى ليبيا

ق17: تمريرة عرضية رائعة من اليسار حاول متابعتها بيير-ايمريك أوباميانج لكنه لم يلحق بالكرة لتمر إلى الجهة الأخرى رمية تماس لليبيا

ق5: بداية حذرة للمباراة دون خطورة من الفريقين

انطلاق المباراة في فرانسفيل ملعب منتخب الجابون

الفريق الذي سيخسر المباراة سينتهي أمله رسميا في بلوغ الدور النهائي من التصفيات، بينما التعادل سيقصي الجابون ويحافظ لليبيا على فرصة ضئيلة.