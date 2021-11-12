أجويرو يعلق على أنباء اعتزاله بسبب مشاكل في القلب

علق سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة على الأنباء التي ترددت حول أنباء اعتزاله لمعاناته من مشاكل في القلب.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة برشلونة

وكتب أجويرو تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة قائلا: "بالنظر إلى الشائعات فأنا أخبر الجميع أنني أتابع إرشادات أطباء النادي وأجري الفحوصات".

وواصل "سأرى تقدمي خلال 90 يوما، دائما أتحلى بالإبيجابية".

وكانت إذاعة "راديو كتالونيا" ذكرت في وقت سابق أن أجويرو أصبح مهددا بالاعتزال بسبب نتائج الفحوصات السلبية التي خضع لها لمعرفة سبب عدم انتظام ضربات في القلب.

يذكر أن أجويرو انضم إلى برشلونة قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مجاني في الانتقالات الصيفية الماضية.