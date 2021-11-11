تصفيات كأس العالم – البرتغال تُفرط في الصدارة المنفردة.. وقمة نارية منتظرة ضد صربيا

فرط منتخب البرتغال في تصدره للمجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعدما سقط في فخ التعادل ضد أيرلندا.

وتعادل منتخب البرتغال سلبيا بدون أهداف مع أيرلندا في المباراة التي أقيمت في ملعب أفيفا في الجولة السابعة من التصفيات.

وشهدت المباراة طرد لبيبي مدافع البرتغال عقب حصوله على إنذارين في الدقيقة 81.

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وفي مباراة أخرى أقيمت في ملعب باكو الأولمبي خسر أصحاب الأرض أذربيجان ضد لوكسمبورج بثلاثة أهداف لهدف.

شهدت المباراة في الدقيقة 21 طرد لتيلور موتاليموف لاعب أذربيجان.

وفي الدقيقة 67 سجل جيرسون رودريجيز الهدف الأول للوكسمبورج.

وأضاف سيباستيان تيل الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وقلص عازار صلاحلي النتيجة بهدف أول لأذربيجان في الدقيقة 82.

لكن سجل جيرسون رودريجيز الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 90.

بتلك النتائج يتصدر منتخب البرتغال المجموعة بـ17 نقطة بفارق أربعة أهداف فقط عن ملاحقه صربيا.

ويستضيف منتخب البرتغال منافسه صربيا الأحد المقبل لتحديد المتأهل مباشرة للمونديال وتحديد صاحب بطاقة الملحق.

وكان المنتخبان تعادلا إيجابيا في وقت سابق بهدفين لكل منهما.

ويحتل منتخب لوكسمبورج المركز الثالث بتسع نقاط ثم أيرلندا بست نقاط وأخيرا أذربيجان بنقطة وحيدة.