تصفيات كأس العالم – البرتغال تُفرط في الصدارة المنفردة.. وقمة نارية منتظرة ضد صربيا

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 23:45

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - برونو فيرنانديس - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

فرط منتخب البرتغال في تصدره للمجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعدما سقط في فخ التعادل ضد أيرلندا.

وتعادل منتخب البرتغال سلبيا بدون أهداف مع أيرلندا في المباراة التي أقيمت في ملعب أفيفا في الجولة السابعة من التصفيات.

وشهدت المباراة طرد لبيبي مدافع البرتغال عقب حصوله على إنذارين في الدقيقة 81.

أخبار متعلقة
تصفيات كأس العالم - إسبانيا تستثمر هدية السويد وتضرب اليونان بركلة جزاء تصفيات كأس العالم – بمشاركة تاو.. جنوب إفريقيا على بعد نقطة من المرحلة النهائية تصفيات كأس العالم - تعادل مُحبط لـ السنغال أمام توجو وإصابة ماني

وفي مباراة أخرى أقيمت في ملعب باكو الأولمبي خسر أصحاب الأرض أذربيجان ضد لوكسمبورج بثلاثة أهداف لهدف.

شهدت المباراة في الدقيقة 21 طرد لتيلور موتاليموف لاعب أذربيجان.

وفي الدقيقة 67 سجل جيرسون رودريجيز الهدف الأول للوكسمبورج.

وأضاف سيباستيان تيل الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وقلص عازار صلاحلي النتيجة بهدف أول لأذربيجان في الدقيقة 82.

لكن سجل جيرسون رودريجيز الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 90.

بتلك النتائج يتصدر منتخب البرتغال المجموعة بـ17 نقطة بفارق أربعة أهداف فقط عن ملاحقه صربيا.

ويستضيف منتخب البرتغال منافسه صربيا الأحد المقبل لتحديد المتأهل مباشرة للمونديال وتحديد صاحب بطاقة الملحق.

وكان المنتخبان تعادلا إيجابيا في وقت سابق بهدفين لكل منهما.

ويحتل منتخب لوكسمبورج المركز الثالث بتسع نقاط ثم أيرلندا بست نقاط وأخيرا أذربيجان بنقطة وحيدة.

البرتغال أيرلندا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
رومانو: اجتماع لوكاكو مع توخيل كان إيجابيا.. واللاعب مستمر مع تشيلسي كونتي: أشكر تشيلسي على إعطائي الفرصة للعمل في إنجلترا.. والحديث عن لوكاكو سيكون قلة احترام رانجنيك: ولفرهامبتون أفضل فريق لعبنا ضده.. ونشعر بالإحباط من النتيجة والأداء إصابة ثنائي جديد بفيروس كورونا في برشلونة
أخر الأخبار
كونتي: أشكر تشيلسي على إعطائي الفرصة للعمل في إنجلترا.. والحديث عن لوكاكو سيكون قلة احترام 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرحالة الذي ترك فرنسا بسبب العاطفة.. قصة مثيرة لمدرب الإسماعيلي وسموحة السابق 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رانجنيك: ولفرهامبتون أفضل فريق لعبنا ضده.. ونشعر بالإحباط من النتيجة والأداء ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الاتحاد النيجيري لـ في الجول: لسنا متأكدين من انضمام إيجالو للمنتخب بسبب نادي الشباب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
برهان تية: استعدادات السودان تؤتي ثمارها.. وهذه قيمة خفض معدل الأعمار ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
المشعوذ الأبيض.. قصة أشهر مدرب أجنبي في تاريخ إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هرب من الحرب فحارب الجميع.. قصة مثيرة لمدرب المغرب خليلوزيتش 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة ثنائي جديد بفيروس كورونا في برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه