عمرو أدهم: هذه خطوة الزمالك المقبلة في أزمة شيكابالا ولشبونة.. وموعد متوقع للحكم في قضية كهربا

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن خطوة ناديه المقبلة للرد على قرار المحكمة الرياضية بإلزام ناديه بدفع 400 ألف دولار لسبورتنج لشبونة هي قيمة غرامة التخلف عن دفع 500 ألف دولار سابقة من مستحقات ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا".

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث عمرو أدهم لقناة "صدى البلد" قائلا: "أزمة النادي البرتغالي كانت عدم رد الزمالك على خطاباته خلال السنوات الماضية".

وواصل "عندما تولينا المسؤولية في شهر مايو 2021 القضية كانت منظرة في المحكمة وكنا ننتظر الحكم فقط وهذا أول تطور يحدث منذ تولينا المسؤولية".

وأكمل "المشكلة الأكبر أن الزمالك سيتحمل فوائد 10% منذ عام 2015 على مبلغ 510 ألف دولار ليصبح المبلغ 810 ألف دولار".

وتابع "هذا بالإضافة الـ400 ألف دولار بفوائد 5% منذ عام 2016 هذا يعني إضافة 100 ألف دولار ليصبح المطلوب في النهائية هو مليون و300 ألف دولار أي ما يزيد عن 22 مليون جنيه مقابل إنني كنت سأدفع 4 مليون جنيه لو تواصلت مع النادي البرتغالي سابقا".

وكشف "لدينا مهلة 30 يوما ونتواصل مع المحامي لبحث الحل القانوني وهناك درجة تقاضي أخرى في المحكمة السويسرية وسنتواصل مع سبورتنج لشبونة لجدولة المستحقات".

وبسؤاله عما أثير سابقا حول خصم الزمالك لمستحقات شيكابالا لدفع غرامة سبورتنج لشبونة قال: "منذ وقت عودة شيكابالا للزمالك في عام 2015 من المفترض الخصم من مستحقاته لأنها تُسدد لسبورتنج لشبونة الثلاثة أقساط 650 ألف دولار".

وسُئل عمرو أدهم هل كان يحدث خصم دون دفع مستحقات سبورتنج لشبونة أجاب "هناك لجنة مالية في الزمالك والمستندات تثبت كل شيء وسنعود لها".

وبسؤاله عن شكوى الزمالك ضد لاعبه السابق والأهلي الحالي محمود عبد المنعم "كهربا" قال: "نتوقع الحكم في قضية كهربا في شهر ديسمبر أو يناير المقبل".

وعن هل تقل العقوبة أو تلغى قال: "ليس لدينا أي شيء يشير لهذا الأمر، أتينا للنادي والقضية متداولة وننتظر الحكم فقط ولم يستجد أي شيء".

وبسؤاله عن تجديد تعاقد أشرف بنشرقي قال: "مشكلة التفاوض مع بنشرقي تمثلت في الشرط الجزائي وهذا الأمر كان له شقين".

وأتم "الشق الأول تمثل في موعد تفعيل الشرط الجزائي والثاني تمثل في قيمته، ووصلنا لشبه اتفاق على القيمة واستطعنا الاتفاق على موعد تفعيله، وبعد عودته من المغرب سنحاول التواصل لاتفاق مرضي للطرفين".