لقب أول منتظر لـ أحمد حمدي؟ تحديد موعد نهائي كأس البطولة الكندية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 15:51

كتب : FilGoal

أحمد حمدي

تحدد موعد نهائي كأس البطولة الكندية 2021 بين مونتريال وتورونتو في 21 من نوفمبر المقبل على ملعب الأول.

ويضم مونتريال في صفوفه أحمد حمدي والذي انضم لصفوف الفريق قادما من الجونة مطلع العام الجاري.

وتقام البطولة بين أندية تمثل 4 دوريات مختلفة هي أندية دوري كيوبيك ودوري أونتاريو ودوري كندا الممتاز والدوري الأمريكي.

أخبار متعلقة:
مونتريال الكندي يضم أحمد حمدي نهائيا أحمد حمدي يفتتح سجله التهديفي مع مونتريال بثنائية قاتلة أمام سينسيناتي المشاركة الأساسية الأولى.. حمدي يساهم في فوز مونتريال بلقاء استمر 330 دقيقة أحمد حمدي يشارك في خسارة مونتريال من وايتكابس في الدوري الأمريكي

ويتأهل حامل لقب البطولة ليمثل كندا في دوري أبطال كونكاكاف 2022.

ويعد تورونتو هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب، يليه مونتريال صاحب الـ 4 ألقاب.

وسيكون ذلك هو النهائي الخامس الذي يجمع مونتريال مع تورنتو.

مونتريال هو حامل لقب النسخة الأخيرة في 2019، إذ ألغيت نسخة 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشارك أحمد حمدي مع مونتريال في 23 مباراة في الدوري الأمريكي وسجل هدفين في شباك سينسيناتي خلال 882 دقيقة.

وفي المسابقة الكندية شارك حمدي في مباراتي ربع النهائي ونصف النهائي وخرج مستبدلا في كلاهما.

يُذكر أن هناك 3 أندية كندية تشارك في الدوري الأمريكي وهي: تورنتو ومونتريال وفانكوفور وايتكابس.

وتشارك الأندية الثلاثة في الدوري الأمريكي بنظام الامتياز "Franchise System" خاصة مع عدم وجود مسابقات محلية وقت مشاركتها في الدوري الأمريكي بين 2007 و2012.

وفي 2019 نظمت كندا لأول مرة الدوري الكندي الممتاز والذي ضم حينها 8 أندية.

أحمد حمدي تورونتو مونتريال البطولة الكندية
نرشح لكم
محمد هيثم ناشئ نادي زد ينتقل إلى فيتوريا جيمارايش البرتغالي فرصتات محققتان في مباراة بدون أهداف.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون مع قاسم باشا انتهت الدوري التركي - طرابزون سبور (0)-(0) قاسم باشا تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فريقه السابق موعد مباريات الإثنين 10 أكتوبر 2022.. تريزيجيه وسلة الاتحاد والهلال السعودي مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال تسبب في طرد وتسيد الهواء.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام رين
أخر الأخبار
مباشر البطولة العربية للسلة - الأهلي ضد أهلي حلب.. الفترة الأولى دقيقة | كرة سلة
عربي بدر: مددت تعاقدي مع الأهلي قبل الرحيل ولم أتدرب تحت قيادة كولر 10 دقيقة | الكرة المصرية
هناء حمزة: الأهلي يفعل مع ابنتي مثل عبد الله السعيد.. عقدها في الزمالك سليم مليون% 10 دقيقة | رياضات أخرى
جاريدو: كنت أتشاجر مع غالي يوميا.. وأرهقني القتال في الأهلي 52 دقيقة | الكرة المصرية
"أخيرا و ليس آخرا ".. أسوان يتعاقد مع إسلام جمال ساعة | ميركاتو
محمد هيثم ناشئ نادي زد ينتقل إلى فيتوريا جيمارايش البرتغالي ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 – صدامات عنيفة في دوري أبطال أوروبا.. وسلة الأهلي ساعة | دوري أبطال أوروبا
يحيى الكومي لـ في الجول: صرفنا دفعة من مستحقات اللاعبين.. وسنبدأ الموسم في أفضل شكل 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة