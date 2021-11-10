سكاي: جيرارد على بعد خطوة من تدريب أستون فيلا

وافق الإنجليزي ستيفن جيرارد على تولي القيادة الفنية لفريق أستون فيلا خلفا لدين سميث.

وأقال أستون فيلا - الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمود تريزيجيه - سميث أمس الأحد بعد سلسلة من الإخفاقات في الدوري الإنجليزي.

شبكة سكاي سبورتس الإخبارية أشارت إلى أن ستيفن جيرارد متفتح على فكرة تدريب أستون فيلا في الفترة المقبلة وتفصله تفاصيل قليلة على حسم الأمر.

بحسب أشلي بريس المقرب من نادي أستون فيلا، فإن جيرارد وافق بالفعل على تدريب النادي ومن المنتظر الإعلان خلال الـ24-48 ساعة القادمتين.

ويستمر تعاقد جيرارد مع رينجرز حتى عام 2024.

الثنائي روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا وكاسبير هجولماند المدير الفني للدنمارك كان ضمن قائمة الترشيحات.

وتولى سميث تدريب فريق المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" منذ أكتوبر 2018، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ونجح سميث في إبقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ولكن في الموسم الجاري، لم يفز الفيلانز سوى في 3 مباريات من أصل 11، ويحتل المركز الـ 15 بـ 10 نقاط.

وتعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي في لقاء جمع بين أستون فيلا وليفربول، وحين يعود، لن يجد المدرب الذي ضمه للفريق.

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في 63 مباراة مع أستون فيلا مسجلا خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.