ترينت يتحدث عن التفاهم مع صلاح ومدى تطوره

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 12:51

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش - محمد صلاح

تحدث ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن مدى تفاهمه مع زميله محمد صلاح، وشدد على أن المواسم الأخيرة شهدت تطورا واضحا في طريقة لعبهما سويا داخل الملعب.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

قال ترينت عن صلاح لصحيفة ميرور: "نتواصل في الملعب دائما بشكل مميز، التفاهم بيننا كان جيدا لكنه تطور بالتأكيد".

وأضاف "في أول موسمين كنت ألعب خلف صلاح وهو يستخدم سرعته في الانطلاقات، بينما أصبح اللعب الآن أكثر مرونة".

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وتابع "كلانا يريد خلق الخطورة وتسجيل الأهداف وصناعتها وأن يكون مؤثرا في المباريات وقيادة ليفربول للفوز".

ترينت سجل هدفا وصنع 4 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بينما أحرز صلاح 10 أهداف وصنع 7.

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وواصل المدافع الإنجليزي "أعتقد أن مستوى الجودة الذي نقدمه في الجانب الأيمن هذا الموسم يساعد الفريق بشكل جيد".

وأتم المدافع الشاب "الأمر يتعلق بإيصال الكرة إليه والعكس والعمل معا في الجبهة اليمنى".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 218 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد
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