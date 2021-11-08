عبد الفتاح: هذا ما قصده محمد عادل بـ"الاحتواء".. وركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي صحيحة

شرح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ما يقصده محمد عادل حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بشأن احتواء اللاعبين.

وقال عصام عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك محاضرة يتم تدريسها للحكام اسمها كيفية إدارة المباراة وخلالها يتم تعليم الحكم كيف يحتوي بعض المواقف في المباراة وهي أهم محاضرة في التحكيم، فأين الخطأ في حديث محمد عادل؟".

وأضاف "لماذا عندما يحدث أي شيء تخرج علينا الأندية ببيانات لمهاجمة التحكيم".

وتابع "أعيب على محمد عادل فقط تحليله للحالات التحكيمية في مباراة القمة، لأنه ليس من حقه الحديث في ذلك الأمر للإعلام".

وشدد "محمد عادل قدم مباراة القمة بشكل عظيم بشهادة خبراء التحكيم داخل وخارج مصر".

وبسؤاله عن ركلة جزاء الزمالك في القمة رد قائلا: "هذه الحالة بها خطأين في الوقت ذاته، الأول على حمدي فتحي وهو شد من القميص والثاني ضد علي معلول وهذا ما قاله معظم خبراء التحكيم".

ثم شرح ما يقصده الحكم بالحديث عن الاحتواء قائلا: "محمد عادل كان يجاوب على السؤال بعفوية شديدة رغم أنه جاوب إجابة صحيحة وهو يقصد السيطرة على المباراة ليحتوي كل من في الملعب".

وواصل "كل طرف يرى أن هناك أخطاء ضده في المباراة، ولكن أين هي هذه الاخطاء؟".

واستمر في تصريحاته "عندما أسير في الشارع وأقابل أيا من جمهور الأهلي أو الزمالك يقدمون لي التهنئة على مستوى حكم مباراة القمة".

وأشار "نتيجة مباراة القمة كانت تقدم الأهلي 4-1 وبعدها احتسب محمد عادل ركلة جزاء للأحمر، إذا كان حديثه عن الاحتواء بالمعنى الذي تم فهمه لما كان احتسب ركلة الجزاء".

وأوضح "محمد عادل كان يقصد بـ"حان الوقت للسيطرة على اللاعبين" أن يسطير على المباراة حتى لا تخرج عن سيطرة الحكام بأي شكل".

وفسر "تدخل زيزو على السولية لم يكن بالكوع أو القدم ويستحق الإنذار واللعبة لا ترتقي للطرد".

وأردف "تدخل المثلوثي على السولية في ركلة جزاء الأهلي الثانية لا يستحق الإنذار لأنه لم يكن بقوة مفرطة".

وأتم تصريحاته "طالما خبراء التحكيم تقول إن الحكم المصري أدى مباراة القمة بشكل جيد فسوف نستمر في تعين الحكام المصريين لمباريات القمة".

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وكان محمد عادل حكم مباراة القمة تحدث عبر إذاعة أون سبورت وقال: "أصعب لحظات المباراة كانت بعد هدف الأهلي الثالث، شعرت أن التوتر تسلل إلى لاعبي الزمالك وقلت لزملائي علينا أن نحسن إدارة الموقف لأن إشهار بطاقة تلو أخرى أمر سهل، لكن علينا احتواء اللاعبين. الحالة الوحيدة التي تدخل فيها الفيديو هي ركلة الجزاء الثانية للأهلي". (اقرأ التصريحات كاملة من هنا)

وأدار القمة حكم مصري للمرة الثالثة تواليا بعدما جرت العادة على إسنادها لحكم أجنبي في السنوات الماضية.

وفاز الأهلي على الزمالك في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة للدوري بنتيجة 5-3.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري ورصيده 9 نقاط بينما الزمالك حامل اللقب يحتل المركز الخامس ورصيده 6 نقاط.