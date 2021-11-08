وصول صلاح والنني لمطار برج العرب تمهيدا للانضمام لمعسكر المنتخب

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 18:56

كتب : هاني العوضي

محمد النني ومحمد صلاح قبل مباراة النيجر

وصل الثنائي محمد صلاح ومحمد النني لاعبا منتخب مصر إلى مطار برج العرب استعدادا للانضمام لمعسكر الفراعنة.

محمد النني

النادي : أرسنال

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا ثم الجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال مصدر من مطار برج العرب لـFilGoal.com: "صلاح والنني وصلا إلى المطار على متن طائرة خاصة قبل قليل".

أخبار متعلقة
قرارات إدارة المسابقات.. غرامة مالية كبيرة على الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة مؤتمر مساعد كيروش: القمة لم تؤثر على اختيارات منتخب مصر إصابة كيروش تمنعه من حضور المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أنجولا

وأضاف "بعد نهاية مباراة مصر ضد الجابون في ملعب برج العرب يوم 16 نوفمبر الجاري سيطير الثنائي مرة أخرى إلى إنجلترا مباشرة من مطار برج العرب".

ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال إلى معسكر الفراعنة غدا الثلاثاء.

محمد صلاح محمد النني منتخب مصر
نرشح لكم
أشرف خضر لـ في الجول: إدارة الإسماعيلي لم تبلغنا بوصول عروض لأي لاعب جوائز فانتازي في الجول - موبايل Xiaomi 11 T للمركز الأول بالجولة السابعة البنك الأهلي: توقف الدوري لم يخدمنا.. ولن نبيع أحمد ياسين الأهلي يعلن سلبية مسحة عمار حمدي.. وعبد القادر اشتكى من الإصابة
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - أومتيتي يعود للدفاع.. ولوك دي يونج يقود الهجوم أمام أوساسونا 3 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب - أون تايم سبورتس تبث مباراة مصر وتونس 11 دقيقة | كأس العرب 2021
أشرف خضر لـ في الجول: إدارة الإسماعيلي لم تبلغنا بوصول عروض لأي لاعب 24 دقيقة | الدوري المصري
مواجهة وحيدة بين مصر وتونس في كأس العرب شارك فيها مدرب نسور قرطاج 42 دقيقة | تقرير في الجول
كأس العرب - حارس الجزائر: لم أشك في قدرتنا على تحقيق التأهل 56 دقيقة | كأس العرب 2021
رفع أثقال - بعد رفع الإيقاف عن مصر.. نعمة سعيد تحصد ذهبيتين وفضية بـ بطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
كأس العرب - منتخب الجزائر: بلايلي سليم وجاهز لمواجهة قطر ساعة | كأس العرب 2021
تورام يكشف أصعب مهاجم واجهه.. واللاعب الذي سبب له "كوابيس" 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة