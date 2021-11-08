الأهلي: ندرس اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي بعد تصريحات حكم القمة

أصدر النادي الأهلي بيانا اليوم الإثنين أكد فيه نيته دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم لقاء القمة ضد الزمالك محمد عادل.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

عبرت إدارة النادي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم، التي أشار فيها إلى شعوره بالتوتر لدى لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة و"أنه سهل جدًا أي لاعب يعمل حاجة في حاجة، وكارت في كارت"، وبالتالي لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم، كما أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.. وفي هذا السياق يدرس الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي.

يأتي ذلك تأكيدا لما قاله مصدر مسؤول من الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com والذي أكد بدء ناديه دراسة تصريحات محمد عادل وأنه سيكون هناك رد فعل يناسب حجم ما قيل.

وقال عادل عبر إذاعة أون سبورت: "أصعب لحظات المباراة كانت بعد هدف الأهلي الثالث، شعرت أن التوتر تسلل إلى لاعبي الزمالك وقلت لزملائي علينا أن نحسن إدارة الموقف لأن إشهار بطاقة تلو أخرى أمر سهل، لكن علينا احتواء اللاعبين. الحالة الوحيدة التي تدخل فيها الفيديو هي ركلة الجزاء الثانية للأهلي".

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وأدار القمة حكم مصري للمرة الثالثة تواليا بعدما جرت العادة على إسنادها لحكم أجنبي في السنوات الماضية.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري ورصيده 9 نقاط بينما الزمالك حامل اللقب يحتل المركز الخامس ورصيده 6 نقاط.