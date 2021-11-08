أوفرمارس يرفض العمل كمدير رياضي لـ نيوكاسل.. وهاو يقترب من منصب المدرب

رفض الهولندي مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس المنصب نفسه في نادي نيوكاسل يونايتد.

وأفادت شبكة ذا أتليتك بأن أوفرمارس رفض عرض نيوكاسل وفضل البقاء في قيادة أياكس كمدير رياضي.

بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي وضعت الإدارة الجديدة أوفرمارس على رأس قائمة المرشحين لمنصب الرياضي غير أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

لاعب أرسنال وبرشلونة السابق يتولى منصب المدير الرياضي في أياكس منذ عام 2012.

وأشار تقرير شبكة سكاي سبورتس إلى أن إيدي هاو مدرب بورنموث السابق سيسافر إلى نيوكاسل يوم الإثنين ليتولى قيادة الفريق.

نيوكاسل هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي لم يحقق أي انتصارات هذا الموسم.

ويحتل الفريق المركز قبل الأخير.

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