إنييستا: تشافي جاهز ولائق تماما لتدريب برشلونة

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 23:40

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا

شدد أندريس إنييستا لاعب فيسل كوبي الياباني وبرشلونة سابقا على أن زميله السابق في الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز جاهز تماما ليكون مدرب الفريق في الفترة الحالية.

وأعلن برشلونة تعيين تشافي مدربا للفريق خلفا للمقال رونالد كومان بعد فترة مؤقتة تولى فيها سيرجي بارخوان مسؤولية تدريب الفريق.

وقال إنييستا في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "تشافي جاهز ويستعد، وهو قادر ولائق تماما لتدريب برشلونة هذا مؤكد".

أخبار متعلقة
رأي سيميوني في تعيين تشافي مدربا لبرشلونة عودة الأسطورة من أجل الإنقاذ.. تشافي مدربا لـ برشلونة السد القطري يوافق على انتقال تشافي لتدريب برشلونة

وتابع "ليس فقط بسبب ما يعرفه عن لاماسيا أو عن النادي، ولكن لأنه مستعد لذلك، إنه مهم وليس بسبب ما يمثله كلاعب ولكن كمدرب إنه مستعد لمواجهة هذا التحدي".

وأضاف "أتمنى له كل التوفيق في العالم وأنا مقتنع بأنه سيكون على ما يرام لأنه استعد لتلك اللحظة ومتحمس للغاية ليكون قادرا على مواجهة هذا التحدي".

وأتم "أتمنى أن تتهيأ له الظروف ليكون ناجحا، وأتمنى له التوفيق".

ومن المنتظر أن يقود تشافي برشلونة للمرة الأولى كمدرب للفريق خلال مباراة إسبانيول في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني بعد نهاية التوقف الدولي.

كما تنتظر تشافي مباراة مصيرية في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا على ملعب كامب نو والتي قد تحدد المتأهل لدور الـ 16.

ويحتل برشولنة المركز التاسع في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق أمام إشبيلية.

برشلونة أندريس إنييستا تشافي هيرنانديز
نرشح لكم
مدرب مايوركا ينفجر: يبدو أن برشلونة هو الوحيد الذي لديه مشاكل.. نحن أيضًا نعاني من غيابات ألفيش: لم أكن لأعود إلى برشلونة مع بارتوميو.. والرئيس السابق يسرب محادثة واتساب كورتوا يعلن شفائه من كورونا بعد 24 ساعة من إيجابية عينته بينهم سيميوني وجريزمان.. أتليتكو مدريد يعلن إصابة خماسي بفيروس كورونا
أخر الأخبار
بطل فرنسا يرتحل إلى فلورنسا.. فيورنتينا يضم إكوني قادمًا من ليل 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
زازا وبوجبا يرفعان القبعة.. شاهد أبطأ ركلة جزاء في التاريخ 25 دقيقة | آسيا
مدرب مايوركا ينفجر: يبدو أن برشلونة هو الوحيد الذي لديه مشاكل.. نحن أيضًا نعاني من غيابات 43 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف – كيف لا تمنع الإصابة بـ كورونا انضمام اللاعبين لـ أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية - استقالة مجدي طلبة من تدريب المصري بالسلوم ساعة | الدرجة الثانية
مؤتمر أرتيتا من العزل: سمحنا بانضمام أوباميانج إلى الجابون للحفاظ على لياقته ساعة | الدوري الإنجليزي
رانييري عن الاحتفاظ بخدمات دينيس: لم نقلل من احترام كأس أمم إفريقيا ساعة | الدوري الإنجليزي
مستعمرة يابانية.. سيلتك يضم 3 لاعبين يابانيين دفعة واحدة في يناير 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا