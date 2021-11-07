مباشر في إيطاليا - ميلان (1) - (1) إنتر.. لاوتارو يهدر ركلة جزاء
الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 21:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في دربي المدينة وقمة منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإيطالي.
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ق 27 لاوتارو مارتينيز يهدر ركلة الجزاء! تسديدة على يمين تاتاروسانو الذي يتجه معها ويتصدى
ق 25 فودي بالو توريه يعرقل ماتيو دارميان داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء ثانية للنيراتزوري
ق 17: جوووووووول التعادل يأتي سريعا.. عرضية تصل إلى فيكايو توموري ولكن ستيفان دي فري يسكنها في مرماه بالخطأ
ق 11: جوووووووول الأول في دربي الغضب.. تشالهان أوجلو يسجل في شباك فريقه السابق ويحتفل أمام جماهير الروسونيري
ق 10: تقنية الفيديو تراجع اللقطة وتؤيد قرار الحكم.. تشالهان أوجلو يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء
ق 9: فرانك كيسي يعرقل هاكان تشالهان أوجلو داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء لإنتر ميلان
بداية المباراة