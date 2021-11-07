نقيب الإعلاميين لـ في الجول: سنحقق مع مدحت شلبي.. والأخير يرفض التعليق

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 16:29

كتب : بسام أبو بكر

مدحت شلبي

أوضح طارق سعدة نقيب الإعلاميين استدعاء المذيع والمعلق مدحت شلبي للتحقيق.

وكانت نقابة الإعلاميين قررت تحويل شلبي للتحقيق بعد شكوى الزمالك ضد الأخير بسبب تعليقات قالها خلال مباراة القمة التي حسمها الأهلي بنتيجة 5-3 يوم الجمعة.

وقال سعدة لـFilGoal.com:"قرار استدعاء شلبي سيُرسل إلى عنوان منزله، التحقيق سيكون الأسبوع المقبل".

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وتواصل FilGoal.com مع شلبي للتعليق على القرار لكنه رفض الرد.

وعلق شلبي على لقاء القمة الاستثنائي بين الزمالك والأهلي الذي شهد 8 أهداف لأول مرة في التاريخ.

وبعد نهاية اللقاء أصدر الزمالك بيانا أوضح فيه تقديم شكوى ضد شلبي واصفا إياه بـ"المتحيز".

واعتاد شلبي، أحد أكبر وأشهر المعلقين والإعلاميين المصريين، التعليق على مباريات القمة منذ القرن الماضي.

وتعرض شلبي للإيقاف في 2019 على خلفية تعليقه على مباراة الزمالك وبيراميدز.

ومنعته قناة أون تايم سبورتس من الظهور فترة خلال الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز بعد هجومه على اتهام أشخاص للإسماعيلي بالتفويت للزمالك.

مدحت شلبي
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