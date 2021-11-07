بارخوان بعد مباراته الأخيرة مع برشلونة: الإصابات كلفتنا كثيرا أمام سيلتا فيجو

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

سيرجي بارخوان - برشلونة

أرجع سيرخي بارخوان مدرب برشلونة السابق تعادل فريقه أمام مضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف لمثلها يوم السبت في الدوري الإسباني إلى التبديلات الاضطرارية التي لجأ إليها خلال المواجهة.

واضطر سيرخي لاستبدال أنسو فاتي وإريك جارسيا ونيكو جونزاليس بسبب الإصابة، وبعدما أنهى الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف أهدر الفوز ليخرج بنقطة من ملعب بالاييدوس.

وقال سيرخي، الذي عمل مدربا مؤقتا لبرشلونة وسيخلفه شابي هيرنانديز أيقونة النادي، في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا:"حين تجري 3 تبديلات بسبب الإصابة يتبعثر نظامك التكتيكي بالكامل".

أخبار متعلقة
أحمد ناجي: هناك 10 حراس يمكن اختيار أي منهم للمنتخب.. والهاني سليمان يستحق الانضمام 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام وست هام مصدر مقرب من كارتيرون لـ في الجول: المدرب لن يرحل عن الزمالك وسيعود بعد إجازته وكيله: راموس لن يترك باريس

وأضاف "أداء الفريق تأثر، في الشوط الثاني لم نستطع الصعود للأمام ولم يعرف اللاعبون أين يتمركزون حين وقعوا تحت ضغط المنافس".

واستمر "من المؤسف عدم قدرتنا على تحقيق الفوز، كان ذلك ليكون نجاحا كبيرا بالنسبة لي. كان علينا الحفاظ على أداء الشوط الأول الذي تحلينا فيه بالشجاعة على الصعيد الهجومي ولعبنا بدفاع متقدم لم يمنح المنافس أي مساحة".

وأتم "علينا دراسة ما حدث في الشوط الثاني وأن نجد حلولا".

وكانت المباراة هي الثالثة لسيرخي مع فريق بلاوجرانا بعدما خلف الهولندي رونالد كومان الذي أقاله النادي في 28 أكتوبر الماضي بعد الخسارة بهدف أمام رايو فاييكانو.

واللقاء المقبل ضد إسبانيول في 20 نوفمبر الجاري سيكون الأول لبرشلونة تحت قيادة نجمه السابق شابي هيرنانديز.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني ورصيده 17 نقطة بعد 4 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم.

برشلونة سيرخي بارخوان الدوري الإسباني
نرشح لكم
حل مشكلة الظهير الأيمن.. أتليتكو مدريد يضم الأرجنتيني مولينا رفض رونالدو وهدف خرافي و"سيلفي" أثناء ركنية واقتحام.. أتليتكو يفوز في أول اختبار ودي رومانو: تمت.. برشلونة يتفق مع إشبيلية على ضم كوندي كادينا سير: برشلونة سيضحي بـ تير شتيجن في حال بقاء دي يونج ديلي ميل: قد يزامل فالكاو مجددا.. دييجو كوستا في محادثات مع رايو فايكانو أليجري بعد التعادل مع برشلونة: سعيد بالعمل الذي نقدمه.. ومويس كين أدى بشكل جيد ديمبيلي: سأقدم كل شيء من أجل برشلونة قبل 15 يوما على المباراة.. أنشيلوتي يلمح لتشكيل ريال مدريد في السوبر الأوروبي
أخر الأخبار
الرياضية السعودية: طليقة إيجالو تحرمه من السفر مع الهلال لمعسكر إنجلترا 7 دقيقة | الوطن العربي
مانشستر يونايتد يكشف أرقام قمصان إريكسن ومارتينيز 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ في الجول: جاريدو وافق على تدريب المنتخب الأولمبي.. ننتظر تفعيل الاتفاق 54 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: موقف أزمة رونالدو ويونايتد لم يتغير "يصر على الرحيل" 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جريدة سعودية: اتحاد جدة اقترب من ضم أشرف بنشرقي ساعة | ميركاتو
بطل الأمم والدوري الأوروبي.. بيتزي من بنفيكا إلى الوحدة الإماراتي ساعة | ميركاتو
مدرب دينامو كييف: هتافات الجمهور التركي لـ بوتين كانت مشينة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواليد 2006.. بايرن يضم جوهرة مغربية من برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر