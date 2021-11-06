مباشر - ريال مدريد (2) - (0) رايو فايكانو.. سيطرة بيضاء السبت، 06 نوفمبر 2021 - 21:46 كتب : FilGoal لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف كريم بنزيمة في شاختار ريال مدريد رايو فايكانو الدوري الإسباني نرشح لكم أخر الأخبار رأي سيميوني في تعيين تشافي مدربا لبرشلونة 38 ثاتيه | الدوري الإسباني فانتازي في الجول (3) – جولة تألق الكبار وعودة هلال ومروان حمدي للتسجيل 26 دقيقة | الدوري المصري حليم لـ في الجول: اعتذرت عن عدم الاستمرار كمدير فني لـ حرس الحدود 50 دقيقة | الدرجة الثانية مصدر من فاركو يعلق لـ في الجول على مفاوضات تاكيس.. وموقف عبد العاطي 53 دقيقة | الدوري المصري كوادرادو يكافئ أليجري ويهديه انتصاره الـ 200 مع يوفنتوس أمام فيورنتينا ساعة | الدوري الإيطالي دورتموند يفشل في ملاحقة بايرن ويسقط أمام لايبزج ساعة | الدوري الألماني بعدما حقق الفوز الأول.. إقالة دانيل فاركي مدرب نورويتش ساعة | الدوري الإنجليزي الفوز الأول ليس اليوم.. برايتون "بدون حارس" يتعادل مع نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. فانتازي في الجول (3) – جولة تألق الكبار وعودة هلال ومروان حمدي للتسجيل مباشر - ريال مدريد (2) - (0) رايو فايكانو.. سيطرة بيضاء مصدر من فاركو يعلق لـ في الجول على مفاوضات تاكيس.. وموقف عبد العاطي ريمونتادا جنونية لـ سيلتا .. أسباس يقلب الطاولة على برشلونة في مباراة بارخوان الأخيرة الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة السادسة الأكثر مشاهدة 1 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 2 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 الزمالك 5 الأهلي انتهت الدوري المصري 1 فيوتشر 1 المصري انتهت الدوري المصري 3 سموحة 0 إيسترن كومباني انتهت الدوري المصري 3 غزل المحلة 0 إنبـي انتهت الدوري الإنجليزي 1 ساوثامبتون 0 أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي 0 مانشستر يونايتد 2 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 1 تشيلسي 1 بيرنلي انتهت الدوري الإسباني 3 سيلتا فيجو 3 برشلونة انتهت الدوري الإسباني 2 ريال مدريد 0 رايو فايكانو مباشر 15:33 الدوري الفرنسي 0 بوردو 2 باريس سان جيرمان مباشر 12:27 الدوري الإنجليزي - وست هام يونايتد - ليفربول لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - أرسنال - واتفورد لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - توتنام هوتسبر لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد - ليستر سيتي لم تبدأ 16:00 الدوري الإسباني - فالنسيا - أتليتكو مدريد لم تبدأ 17:15