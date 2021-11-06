مباشر - ريال مدريد (2) - (0) رايو فايكانو.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

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بداية الشوط الثاني

ق 41 فينيسيوس يهدر فرصة الثالث بتسديدة يتصدى لها الحارس يتابعها بنزيمة بالرأس ولكن فوق العارضة

ق 39 جووووووووول ريال مدريد يسجل الثاني بلمسة رائعة بعد عرضية من دافيد ألابا

ق 37 فينيسيوس يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

ق 35 تسديدة من كريم بنزيما تمر فوق العارضة

ق 29 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب توني كروس

ق 24 تسديدة من ماركو أسينسيو يتصدى لها حارس رايو

ق 21 رأسية من راندي نتيكا لاعب رايو يتصدى لها تيبو كورتوا

ق 14 جووووووووول ريال مدريد يسجل بتسديدة قوية من توني كروس بعد تمريرة من ماركو أسينسيو

ق 5: هدف أول لريال مدريد من فينيسيوس جونيور ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل على كريم بنزيما صانع الهدف

ق 1: محاولة أولى من جانب رايو.. ألفارو جارسيا يجتاز الدفاع ويسدد بجوار المرمى

بداية المباراة