مباشر - ريال مدريد (2) - (0) رايو فايكانو.. بداية الشوط الثاني
السبت، 06 نوفمبر 2021 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.
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بداية الشوط الثاني
ق 41 فينيسيوس يهدر فرصة الثالث بتسديدة يتصدى لها الحارس يتابعها بنزيمة بالرأس ولكن فوق العارضة
ق 39 جووووووووول ريال مدريد يسجل الثاني بلمسة رائعة بعد عرضية من دافيد ألابا
ق 37 فينيسيوس يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية
ق 35 تسديدة من كريم بنزيما تمر فوق العارضة
ق 29 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب توني كروس
ق 24 تسديدة من ماركو أسينسيو يتصدى لها حارس رايو
ق 21 رأسية من راندي نتيكا لاعب رايو يتصدى لها تيبو كورتوا
ق 14 جووووووووول ريال مدريد يسجل بتسديدة قوية من توني كروس بعد تمريرة من ماركو أسينسيو
ق 5: هدف أول لريال مدريد من فينيسيوس جونيور ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل على كريم بنزيما صانع الهدف
ق 1: محاولة أولى من جانب رايو.. ألفارو جارسيا يجتاز الدفاع ويسدد بجوار المرمى
بداية المباراة