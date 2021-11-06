سولشاير: لا أريد رؤية مانشستر يونايتد يلعب بهذا الشكل

أبدى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد انزعاجه من أداء فريقه عقب خسارة الدربي أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "من الصعب الحديث الآن لأننا بدأنا المباراة بصورة سيئة. لعبنا بطريقة سلبية للغاية، وحين سجلوا الهدف الأول بات الأمر أكثر صعوبة".

وأضاف "ديفيد دي خيا (حارس مرمى يونايتد) أبقانا في المباراة، ثم سجلوا هدفا يسجلونه دائما. نعرف أن هذا كان سيحدث وما كان يجب أن يحدث".

وأوضح "لعبوا بطريقة جيدة للغاية ولم يتركوا لنا فرصة للفوز بالكرة منهم. لم نكن في مستوانا ويجب أن نرفع معاييرنا. شعرنا بالإحباط من الهدف الأول ولكننا لم نلعب بطريقة جيدة. لم نثق بأنفسنا حين امتلكنا الكرة ولم نمرر بالشكل الذي أعرف أننا قادرين عليه".

وتابع سولشاير "أحيانا أتينا بالحلول الخاطئة، وأحيانا أتينا بالحلول الصحيحة ولكن بالتنفيذ الخاطئ. إذا انتهى الشوط الأول في الدربي 1-0 لدينا فرصة في الثاني ولكنه انتهى 2-0".

واختتم "يجب أن نعود إلى ما بدأنا نبدو عليه في نهاية الموسم الماضي وبداية الحالي. مررنا بفترة صعبة للغاية، ولكن يجب أن نواصل التقدم. لا يمكنني أن أنظر إلى نفسي وأقول: هكذا أريد أن يلعب مانشستر يونايتد".

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يذكر أن مانشستر يونايتد خسر آخر مباراتين كبيرتين على ملعبه، حيث سقط أمام ليفربول بخماسية نظيفة، قبل خسارة دربي مانشستر اليوم.