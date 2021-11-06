التشكيل - بيرين يحرس عرين يوفنتوس.. وفلاهوفيتش يقود هجوم فيورنتينا
السبت، 06 نوفمبر 2021 - 18:26
كتب : FilGoal
أجرى ماسيميليانو أليجري عدة تغييرات على تشكيل يوفنتوس في مواجهة فيورنتينا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.
ويبدأ ماتيا بيرين في حراسة المرمى لتعويض إصابة البولندي فوتشينش تشيزيني.
ويتواجد ليوناردو بونوتشي على مقاعد البدلاء.
في المقابل يتواجد الثنائي المغربي سفيان إمرابط ويوسف مالح على مقاعد بدلاء الفريق البنفسجي.
تشكيل يوفنتوس:
حراسة المرمى: ماتيا بيرين
الدفاع: دانيلو – ماتيس دي ليخت – جورجيو كيليني – أليكس ساندرو
الوسط: ويستون ماكيني – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي
الهجوم: فيديريكو كييزا – ألفارو موراتا – باولو ديبالا
📝 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐍𝐄-𝐔𝐏 ⚪️⚫️#JuveFiorentina #ForzaJuve pic.twitter.com/7keLruq3qH— JuventusFC (@juventusfcen) November 6, 2021
فيما جاء تشكيل فيورنتينا:
حراسة المرمى: بيترو تيراكيانو
الدفاع: كريستيانو بيراجي – مارتينيز كواترا – نيكولا ميلينكوفيتش – ألفارو أودريزولا
الوسط: جايتانو كاستروفيلي – لوكاس توريرا – جياكومو بونافينتورا
الهجوم: ريكاردو سابونارا – دوشان فلاهوفيتش – خوسيه كاييخون.
FORMAZIONE 📋
Il nostro XI contro la Juventus ⚜️
Presented by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola 💜 #JuventusFiorentina pic.twitter.com/Db0oba2jaY— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 6, 2021
ويحتل يوفنتوس المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما تكبد خسارتين متتاليتين ضد ساسولو وهيلاس فيرونا.
فيما يتواجد البنفسجي في المركز السابع برصيد 18 نقطة.