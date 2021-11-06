انتهت في إسبانيا - سيلتا فيجو (3)-(3) برشلونة.. تعادل قاتل

السبت، 06 نوفمبر 2021 - 17:00

كتب : FilGoal

برشلونة ضد سيلتا فيجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

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ق 96: جووووول إياجو أسباس يسجل التعادل في اللحظات الأخيرة

ق 80: عبد الصمد الزلزولي يأتي بدلا من جافي

ق 74: جوووول نوليتو يسجل الهدف الثاني لسيلتا فيجو برأسية بعد عرضية

ق 69: نوليتو يسجل هدفا ولكن بسبب لمسة يد ضده يتم إلغاؤه

ق 63: تياجو جالهاردو يسقط في منطقة جزاء برشلونة ويطالب بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يأمر باستمرار اللعب

ق 59: تبديل برشلونة الثالث بنزول ريكي بويج بدلا من نيكو

ق 52: جوووول إياجو أسباس يقلص الفارق من متابعة ويسجل هدف سيلتا فيجو الأول

ق 51: هدف ملغي يسجله سيلتا فيجو.. تياجو جالهاردو يسجل ولكن راية التسلل تلغي الهدف

ق 47: تبديلين في صفوف برشلونة بنزول أليخاندرو بالدي ورونالد أروخو بدلا من أنسو فاتي وإريك جارسيا

بداية الشوط الثاني

ق 45: إصابة أنسو فاتي

ق 33: جوووول ديباي والثالث بضربة رأسية بعد عرضية من خوردي ألبا

ق 18: جووووول بوسكيتس والثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 5: جووووول أنسو فاتي والأول

انطلاق المباراة

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني
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