مباشر دربي مانشستر - يونايتد (0) (1) سيتي.. جووووووووول عكسي

تابع مباشرة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق7: جوووووول! الأول لسيتي يسجله إريك بايي في مرماه بالخطأ. بدأت الهجمة بتمريرة عرضية من اليمين تابعها إلكاي جوندوجان قبل أن يبعد لينديلوف الكرة، ثم أرسل كانسيلو عرضية من اليسار حاول بايي إبعادها لكن الكرة ذهبت في شباك ناديه

ق6: ضربة رأس لهاري ماجواير قائد يونايتد لكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة