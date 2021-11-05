خبر في الجول – الأهلي يبدأ راحة.. وسفر الجهاز الفني والأجانب

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 23:59

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الأهلي

بدأ لاعبو النادي الأهلي فترة راحة لمدة 4 أيام، سيستغلها البعض للسفر خارج مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي حصل على راحة لمدة 4 أيام.

وانتقل اللاعبون الأجانب رفقة الجهاز الفني من الاستاد إلى مطار القاهرة مباشرة من أجل السفر لقضاء الإجازة خارج مصر.

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وسيعود الفريق إلى التدريبات بعد 4 أيام من الآن، استعدادا للمباريات المقبلة.

كان الأهلي قد فاز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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