مباشر في القمة - الزمالك (0) (3) الأهلي.. الثاااالث

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 19:31

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

ويلتقي القطبان على أرضية استاد القاهرة في الدوري وبحضور جماهيري لأول مرة منذ ما يقارب 11 عاما.

واستهل الزمالك مشواره بالفوز على إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة 2-0، فيما فاز الأهلي على الإسماعيلي 4-0 والبنك الأهلي 1-0.

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ق25: جووووووول! الثالث يسجله محمد شريف بعدما تابع الكرة إثر تمريرة رائعة "رابونا" من عمرو السولية

ق20: جووووووول! الثاني للأهلي يسجله علي معلول من ركلة جزاء

ق18: ركلة جزاااااء للأهلي بعد عرقلة علي معلول

ق16: جووووووول! الهدف الأول للأهلي يسجله أليو ديانج بتسديدة قوية لترتطم الكرة بدفاع الزمالك ثم العارضة ثم يد أبو جبل ثم إلى داخل الشباك

ق14: تسديدة أرضية ضعيفة من بيرسي تاو تمر الكرة سهلة ليد محمد أبو جبل

ق14: هجوم مرتد للأهلي وأفشة يمرر الكرة لأكرم توفيق لكن الأخير يهدر الكرة ليقطعها دفاع الزمالك

ق13: تسديدة بعيدة المدى من زيزو لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى الشناوي

ق11: ضغط للزمالك من اليسار عن طريق بنشرقي وفتوح

ق9: زيزو يمرر الكرة لبنشرقي الذي اخترق منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية اصطدمت بدفاع الأهلي وخرجت إلى ركلة ركنية

ق8: خطأ للزمالك بعد التحام بين حمدي فتحي وعمر السعيد

ق7: خطأ للزمالك بعدما رأى الحكم لمسة يد على أكرم توفيق

ق6: إمام عاشور يستحوذ على الكرة في وسط ملعب الأهلي لكن يمرر الكرة طويلة لأحمد فتوح لتخرج إلى رمية تماس

ق4: ضغط أهلاوي مبكر وركلة ركنية من اليمين

ق3: إمام عاشور لاعب الزمالك يسقط بعد الاصطدام بأليو ديانج وركلة حرة للأهلي

بداية المباراة

في القمة الأهلي الزمالك في الدوري الدوري المصري
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