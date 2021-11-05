مباشر في القمة - الزمالك (0) (3) الأهلي.. الثاااالث
الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 19:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.
ويلتقي القطبان على أرضية استاد القاهرة في الدوري وبحضور جماهيري لأول مرة منذ ما يقارب 11 عاما.
واستهل الزمالك مشواره بالفوز على إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة 2-0، فيما فاز الأهلي على الإسماعيلي 4-0 والبنك الأهلي 1-0.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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ق25: جووووووول! الثالث يسجله محمد شريف بعدما تابع الكرة إثر تمريرة رائعة "رابونا" من عمرو السولية
ق20: جووووووول! الثاني للأهلي يسجله علي معلول من ركلة جزاء
ق18: ركلة جزاااااء للأهلي بعد عرقلة علي معلول
ق16: جووووووول! الهدف الأول للأهلي يسجله أليو ديانج بتسديدة قوية لترتطم الكرة بدفاع الزمالك ثم العارضة ثم يد أبو جبل ثم إلى داخل الشباك
ق14: تسديدة أرضية ضعيفة من بيرسي تاو تمر الكرة سهلة ليد محمد أبو جبل
ق14: هجوم مرتد للأهلي وأفشة يمرر الكرة لأكرم توفيق لكن الأخير يهدر الكرة ليقطعها دفاع الزمالك
ق13: تسديدة بعيدة المدى من زيزو لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى الشناوي
ق11: ضغط للزمالك من اليسار عن طريق بنشرقي وفتوح
ق9: زيزو يمرر الكرة لبنشرقي الذي اخترق منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية اصطدمت بدفاع الأهلي وخرجت إلى ركلة ركنية
ق8: خطأ للزمالك بعد التحام بين حمدي فتحي وعمر السعيد
ق7: خطأ للزمالك بعدما رأى الحكم لمسة يد على أكرم توفيق
ق6: إمام عاشور يستحوذ على الكرة في وسط ملعب الأهلي لكن يمرر الكرة طويلة لأحمد فتوح لتخرج إلى رمية تماس
ق4: ضغط أهلاوي مبكر وركلة ركنية من اليمين
ق3: إمام عاشور لاعب الزمالك يسقط بعد الاصطدام بأليو ديانج وركلة حرة للأهلي
بداية المباراة