مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) المصري.. غزل المحلة (1)-(0) إنبي.. بداية المباراتين

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 17:23

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - ناصر ماهر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نادي فيوتشر والمصري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

فيوتشر ضد المصري (0/0)

ق. 23 انطلاقة من محمد عنتر داخل منطقة الجزاء، وعرضية ينقذها جنش قبل متابعة أموتو.

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ق. 21 عرضية من عمر كمال، يقابلها أيمن الصفاقسي بتصويبة يتصدى لها أحمد مسعود.

بداية المباراة

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غزل المحلة ضد إنبي (0/1)

ق. 17 جووول أوول لغزل المحلة عن طريق عبده يحيى.

بداية المباراة

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الدوري المصري فيوتشر المصري
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