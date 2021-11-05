انتهت في الدوري – سموحة (3) - (0) إيسترن كومباني.. الانتصار الأول للموج الأزرق

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 14:29

كتب : FilGoal

مروان حمدي - سموحة والاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سموحة وإيسترن كومباني في ثالث جولات الدوري المصري والتي تقام في استاد الإسكندرية.

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نهاية المباراة بانتصار سموحة بثلاثية دون رد.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق80: جووووووول صديق كالابا يسجل الهدف الثالث لسموحة.

ق75: سموحة مازال متقدما في النتيجة بهدفين دون رد.

ق57: جووووول مروان حمدي يسجل الهدف الثاني بعد التلاعب بدفاع إيسترن كومباني.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف دون رد.

ق40: يا رباااه الهاني سليمان يتألق ويحرم إيسترن كومباني من التعادل سريعا جدا بعدما تصدى لثلاث تسديدات متتالية من محمد الفيل.

ق39: جووووول أووول لسموحة بهدف عن طريق مروان حمدي برأسية من داخل منطقة الجزاء.

ق35: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق15: غياب الفرص الخطيرة واستمرار التعادل السلبي حتى الآن.

ق1: انطلاق المباراة بعد تأخر 10 دقائق.

تأخر انطلاق المباراة بسبب حدوث مشكلة في تقنية الفيديو والتواصل بين حكام وغرفة الـVAR.

انطلاق المباراة.

سموحة إيسترن كومباني في الدوري
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