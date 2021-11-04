رضا شحاتة: من يلعب على نقطة يخسرها.. وهذه حقيقة مفاوضاتي مع الأهلي

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 22:31

كتب : FilGoal

رضا شحاتة الجونة الأهلي

أبدى رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة سعادته عقب تحقيق الفوز الأول للفريق هذا الموسم والذي أتى على حساب فاركو بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري الممتاز.

وقال شحاتة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" عقب المباراة: "خسرنا 3 نقاط في المباراة الماضية كان من شأنهم نقلنا لوضع أفضل في جدول الترتيب. اللاعبون لم يمنحوا الاهتمام اللازم لتلك المباراة فخسرناها".

وأضاف "اليوم واجهنا فريقا قويا هو فاركو تحت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي، وكان هناك العديد من الفرص ولحسن الحظ نجحنا في الفوز".

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وأوضح "قاعدة في مصر أراها دائما، إن أخبرت اللاعبين أن يحضروا نقطة وحيدة سيخسرونها. أنا دائما ألعب على الفوز والحصول على النقاط الثلاث. لا يوجد ما أخشاه، الدوري طويل وأمامنا الكثير من المباريات".

وتابع "ضغطت على اللاعبين هذه المرة لأننا خسرنا المباراة الماضية بطريقة خسرنا بها الكثير من المباريات، كان من المهم أن نقترب في جدول الترتيب من البقية".

وعن ارتباطه بالانتقال إلى النادي الأهلي سواء كمدير فني أو كمدرب عام قال رضا شحاتة: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين إدارة الأهلي، كل ما يقال هو كلام يتم تداوله في الإعلام".

وأضاف "يسعدني أن يرتبط اسمي بالنادي الأهلي فأنا ابنه وأشجعه. في أي وقت يراني الأهلي قادرا على الإضافة له أو أنه بحاجة لي لن يمكنني الرفض، ولكن المهم أن يكون لي دور مؤثر، إن لم يكن الأمر كذلك فتواجدي لن يكون له قيمة".

واختتم "إذا لعب اللاعبون بنفس روح مباراة اليوم يمكننا أن نصل إلى المربع الذهبي".

يذكر أن الجونة رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، محققا فوزه الأول بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 والخسارة أمام مصر للمقاصة 2-0.

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