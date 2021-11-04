إيهاب جلال: رمضان صبحي من مكاسب الفوز.. ولابد من حل أزمة تضارب مواعيد كأس العرب والكونفدرالية

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 22:29

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد

يرى إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز أن الفريق حقق مكاسب أكبر من الفوز على الاتحاد، وتحدث عن تضارب مواعيد كأس العرب مع مشاركة الفريق في ملحق الكونفدرالية.

وفاز بيراميدز بنتيجة 3-0 على الاتحاد السكندري وتصدر بشكل مؤقت بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات من بداية الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب جلال عبر أون تايم سبورتس 1: "الشوط الأول مختلف تماما عن الشوط الثاني بسبب الاستعجال في إنهاء الهجمات ولكن تغير الوضع تماما واللاعبون أظهروا شخصية رائعة في مواجهة الاتحاد ونجحوا في حصد 3 نقاط غالية في المنافسة على اللقب وإن كان المشوار طويلا".

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أضاف "كل الفرق تحاول أن يلعب بيراميدز بنفس أسلوبها، نعتمد على عدد لاعبين جيد ويريدون أن يقدموا شيئا وملتزمين ولم أشعر في المباراة الماضية بالقلق، نحتاج أن نكون أكثر هدوءا فقط".

وأشاد بأحد مكاسب المباراة: "من مكاسب النادي المهمة هي عودة رمضان صبحي لمستواه الرائع، وتصدر عبد الله السعيد لقمة ترتيب الهدافين، وعودة إبراهيم عادل".

وأكمل "سنعمل على استغلال فترة التوقف الدولي خلال الـ 14 يوما المقبلة في تجهيز اللاعبين والإعداد القوي للمرحلة المقبلة".

وعن تضارب مواعيد كأس العرب مع مشاركة الفريق في ملحق الكونفدرالية أجاب قائلا: "النادي يحتاج جميع لاعبيه في مباريات الكونفدرالية ويجب إيجاد حل لأزمة وجود لاعبي بيراميدز مع المنتخب في ذلك التوقيت، وفي النهاية من الصعب التفريط في اللاعبين لأننا سنواجه فريق جيد، ولا نريد أن يتعرض بيراميدز أو حتى المصري للظلم".

وحقق بيراميدز أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري بتحقيق الفوز في أول 3 مباريات في أول 3 جولات.

وعزز إيهاب جلال سجله ضد حسام حسن تدريبيا، فحقق الانتصار الثامن له ضد العميد، بعدما خسر آخر مواجهتين ضده.

ورفع السعيد رصيده التهديفي في الدوري إلى 117 هدفا.

بيراميدز ارتقى للصدارة مؤقتا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخرج لأول مرة بشباك نظيفة الموسم الجاري.

بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 4 نقاط متكبدا أول هزيمة وتراجع للمركز العاشر في جدول الترتيب.

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