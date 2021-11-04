تشكيل الدوري - تغيير وحيد لـ بيراميدز.. ومابولولو أساسي مع الاتحاد

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

أجرى إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز تغييرا وحيدا، فيما يقود الأنجولي أجوستينو مابولولو هجوم الاتحاد السكندري.

ويلتقي الفريقان على ملعب الدفاع الجوي في ختام مباريات اليوم من الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويبدأ البوركينابي إريك ترواري بدلا من محمد صابر في وسط بيراميدز.

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وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي

الوسط: وليد الكرتي – نبيل عماد "دونجا"

أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إريك تراوري

الهجوم: محمود وادي

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: صبري رحيل – السيد سالم – داميون لوي – هشام صلاح

الوسط: أحمد نبيل "مانجا" – مروان عطية

أمامهما: فوزي الحناوي – خالد الغندور – أحمد عادل "ميسي"

الهجوم: أجوستينو مابولولو

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 6 نقاط من انتصارين، بينما يحتل زعيم الثغر المركز السادس برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

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