الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة السادسة
الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 18:59
كتب : FilGoal
أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات مجموعة بحري.
وخطف الأولمبي الصدار من منافسيه حرس الحدود وبلدية المحلة.
فكيف جاءت نتائج مباريات اليوم؟
🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري ( مجموعة بحري) pic.twitter.com/vFhRuM0zDC— FilGoal (@FilGoal) November 4, 2021
وما هو الترتيب الحالي للمجموعة؟
إليكم ترتيب مجموعة بحري "دوري الدرجة الثانية" بعد نهاية مباريات اليوم ⚽️
الأولمبي ينتزع الصدارة من حرس الحدود 🔝 pic.twitter.com/mSfr74zpzA— FilGoal (@FilGoal) November 4, 2021
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