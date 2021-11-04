الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة السادسة

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات مجموعة بحري.

وخطف الأولمبي الصدار من منافسيه حرس الحدود وبلدية المحلة.

فكيف جاءت نتائج مباريات اليوم؟

🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري ( مجموعة بحري) pic.twitter.com/vFhRuM0zDC — FilGoal (@FilGoal) November 4, 2021

وما هو الترتيب الحالي للمجموعة؟