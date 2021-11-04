الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة السادسة

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 18:59

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات مجموعة بحري.

وخطف الأولمبي الصدار من منافسيه حرس الحدود وبلدية المحلة.

فكيف جاءت نتائج مباريات اليوم؟

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وما هو الترتيب الحالي للمجموعة؟

الدرجة الثانية مجموعة بحري
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