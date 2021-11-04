تحت شعار "فريقنا واحد.. هدفنا واحد" الخطيب يعلن قائمته الانتخابية رسميا

أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسميا اليوم الخميس عن قائمته التي سيخوض بها سباق انتخابات القلعة الحمراء.

وجاء شعار القائمة "فريقنا واحد.. هدفنا واحد" وهو منبثق من رؤية الخطيب وقائمته للأهلي وفروعه الأربعة خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الخطيب كل من:

العامري فاروق مرشح لمنصب نائب الرئيس.

خالد مرتجي مرشح لمنصب أمين الصندوق.

أعضاء مجلس الإدارة فوق السن كل من: طارق قنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي.

أما أعضاء مجلس الإدارة تحت السن فهما: محمد الجارحي ومي عاطف.

وتقام انتخابات الأهلي في الـ25 والـ26 من شهر نوفمبر الجاري.