مباشر في الدوري – الجونة (0) - (0) فاركو.. المقاولون (1) - (0) طلائع الجيش
الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 17:26
كتب : FilGoal
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الجونة X فاركو
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.
ق21: القائم يحرم فاركو من هدف محقق.
ق13: انفراد تام بالمرمى من سيف تييري من جهة اليمين ورواغ الحارس إسلام طارق بشكل رائع ولكنه سدد كرة أبعدها دفاع الجونة قبل أن تمر إلى الشباك.
انطلاق المباراة.
المقاولون العرب X طلائع الجيش
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف دون رد.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق35: جوووول محمد سمير يسجل الهدف الأول للمقاولون من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.
ق30: غياب الخطورة مستمر وتبادل للكرة في وسط الملعب بين الفريقين.
ق15: غياب الخطورة ومازال التعادل السلبي مستمرا.
انطلاق المباراة.