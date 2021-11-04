مباشر في الدوري – الجونة (0) - (0) فاركو.. المقاولون (1) - (0) طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري التي تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء.

الجونة X فاركو

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

ق21: القائم يحرم فاركو من هدف محقق.

ق13: انفراد تام بالمرمى من سيف تييري من جهة اليمين ورواغ الحارس إسلام طارق بشكل رائع ولكنه سدد كرة أبعدها دفاع الجونة قبل أن تمر إلى الشباك.

انطلاق المباراة.

المقاولون العرب X طلائع الجيش

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: جوووول محمد سمير يسجل الهدف الأول للمقاولون من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

ق30: غياب الخطورة مستمر وتبادل للكرة في وسط الملعب بين الفريقين.

ق15: غياب الخطورة ومازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.