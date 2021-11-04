انتهت الدوري - البنك الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا

تفتتح مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري بمباراتي البنك الأهلي ضد الإسماعيلي، وسيراميكا كليوباترا يحل ضيفا على مصر للمقاصة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 4 نقاط بينما المقاصة ثامنا بـ 3 نقاط، بينما البنك الأهلي سابعا بـ 3 نقاط والإسماعيلي في المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط.

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البنك الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي

نهاية المباراة

ق70 جوووووووول محمد هلال برأسية رائعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق53 باهر المحمدي يهدر رأسية رائعة أعلى العارضة

ق47 استبدال أحمد عادل عبد المنعم للإصابة ونزول محمد فوزي بدلا منه

ق44 إلغاء هدف البنك الأهلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو وتدخل فادي فريد على أحمد عادل عبد المنعم

ق42 جووووووول محمد هلال يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا

نهاية المباارة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 بعد اللجوء لتقنية الفيديو طرد محمود عقل

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا