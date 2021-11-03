مباشر ليلة الأبطال – لايبزيج (1) - (0).. سيتي (1) - (1) كلوب بروج
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 21:46
كتب : FilGoal
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المجموعة الأولى
مانشستر سيتي X كلوب بروج
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ق17: يا ربااااه جون ستونز يسجل بالخطأ في مرماه وكلوب بروج يدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من تقدم سيتي.
ق15: جوووول أول لسيتي عن طريق فيل فودين.
انطلاق المباراة
لايبزيج X باريس سان جيرمان
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ق11: دوناروما ينقذ سان جيرمان ويحرم أندري سيلفا من تسجيل هدفا ثانيا للايبزيج.
ق10: ركلة جزاء للايبزيج بعد عرقلة دانيلو بيريرا لأندري سيلفا.
ق8: جوووول أول للايبزيج عن طريق كريستوفر نكونكو برأسية من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة
المجموعة الثالثة
بروسيا دورتموند X أياكس
انطلاق المباراة
سبورتنج لشبونة X بيشكتاش
انطلاق المباراة
المجموعة الرابعة
شيريف تيراسبول X إنتر ميلان
انطلاق المباراة