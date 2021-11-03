مباشر ليلة الأبطال – لايبزيج (1) - (0).. سيتي (1) - (1) كلوب بروج

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

ماركينيوس - باريس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى

مانشستر سيتي X كلوب بروج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق17: يا ربااااه جون ستونز يسجل بالخطأ في مرماه وكلوب بروج يدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من تقدم سيتي.

ق15: جوووول أول لسيتي عن طريق فيل فودين.

انطلاق المباراة

لايبزيج X باريس سان جيرمان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق11: دوناروما ينقذ سان جيرمان ويحرم أندري سيلفا من تسجيل هدفا ثانيا للايبزيج.

ق10: ركلة جزاء للايبزيج بعد عرقلة دانيلو بيريرا لأندري سيلفا.

ق8: جوووول أول للايبزيج عن طريق كريستوفر نكونكو برأسية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

المجموعة الثالثة

بروسيا دورتموند X أياكس

انطلاق المباراة

سبورتنج لشبونة X بيشكتاش

انطلاق المباراة

المجموعة الرابعة

شيريف تيراسبول X إنتر ميلان

انطلاق المباراة

ليلة الأبطال سان جيرمان مانشستر سيتي إنتر ميلان
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