انتهت ليلة الأبطال – ليفربول (2)-(0) أتليتكو مدريد.. فوز الريدز

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 21:13

كتب : FilGoal

ليفربول - أتليتكو - محمد صلاح

ليفربول - أتليتكو - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين دون رد

ق 78: خروج فيرمينو للإصابة

ق 58: الفيديو يلغي هدفا لسواريز

ق 57: جوووول سواريز والهدف الأول لأتليتكو مدريد

ق 52: صلاح يهدر بطريقة غريبة

ق 49: إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 48: جوووول جوتا والثالث

نزول فيرمينو بدلا من ساديو ماني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد

ق 42: عرضية من تسيميكاس ورأسية من جوتا ينقذها أوبلاك

ق 41: صلاح يراوغ ببراعة ويسدد والحارس يبعد الكرة

ق 37: إنذار لكوكي

طرد فيليبي بعد عرقلة ساديو ماني أثناء انفراده بالمرمى

ق 36: طرد فيليبي مدافع أتليتكو وإنذار سواريز

ق 21: جووووول الثاني من ساديو ماني

ق 13: جوووول جوتا والأول بصناعة أرنولد

ق 8: إنذار لماريو هيرموسو بعد تدخل مع صلاح

انطلاق المباراة

ليفربول أتليتكو مدريد محمد صلاح دوري أبطال أوروبا
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