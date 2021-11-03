تشكيل مانشستر سيتي - محرز وفودين يقودان الهجوم أمام كلوب بروج في دوري الأبطال

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

توتنام - مانشستر سيتي - رياض محرز - ريجيليون

توتنام - مانشستر سيتي - رياض محرز - ريجيليون

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنجم الجزائري رياض محرز في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة كلوب بروج البلجيكي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو

الوسط: رودري – جوندوجان – جاك جريليش

الهجوم: بيرناردو – فيل فودين – رياض محرز

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ستيفنز – كارسون – روبن دياز – ناثان أكي – رحيم ستيرلينج – جابريال جيسوس – أولكساندر زينتشينكو – كيفين دي بروين – فيرناندينيو – بالمير

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويأتي بعده مانشستر سيتي بـ6 نقاط، ثم كلوب بروج بـ 4 نقاط، وأخيرا بروسيا دورتموند الألماني دون نقاط.

رياض محرز مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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