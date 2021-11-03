جاسبريني: قلت لـ رونالدو أذهب إلى الجحيم

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - جيان بيرو جاسبريني

يشعر جيان بيرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا بقليل من الندم بعد التعادل مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، كما أشاد بـ كريستيانو رونالدو بعدما سجل ثنائية.

رونالدو سجل هدف الفوز القاتل في الذهاب على ملعب أولد ترافورد، وسجل ثنائية أمس الثلاثاء خطف بها نقطة التعادل في الدقيقة 91.

وقال جاسبريني عبر شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية": "البعض يقول أن كريستيانو رونالدو مشكلة، تخيل رونالدو مشكلة! نادرا ما يسدد خارج المرمى ونصف تسديداته تتحول لأهداف، والنصف الآخر يتصدى له الحراس".

أخبار متعلقة
رونالدو: لم نستسلم وكنا محظوظين في النهاية.. علينا مواصلة التحسن سولشاير: رونالدو مثل مايكل جوردان.. ولا أحد يمكنه التشكيك في لاعبي يونايتد رونالدو ينقذ سولشاير مجددا.. يونايتد يؤمن موقفه بتعادل في الوقت القاتل مع أتالانتا

وأضاف ضاحكا "قلت لرونالدو بعد نهاية المباراة شيئا بالإيطالية بأن يذهب إلى الجحيم".

وأكمل "كانت ليلة رائعة، بدون لحظة رونالدو الذهبية كانت ستكون أفضل، لكننا احتفلنا أمام جماهيرنا أمام أحد أكبر أندية أوروبا".

وأردف "الفوز كان سيصبح مثيرا، وكنا قريبين ونشعر بالفخر، 80% شعور بالسعادة و20% بالندم، لأن استقبال الأهداف في الوقت القاتل مُحبط، الفوز كان سيعطينا دفعة في التأهل".

وأتم "لا زالت لدينا الفرصة ونشعر بالفخر للعب بشكل جيد ضد مانشستر يونايتد، الموقف صعب، علينا رؤية ماذا سيفعل فياريال ومانشستر يونايتد، لكن بإمكاننا الاعتماد على نتائجنا".

أنقذ كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي من تلقي خسارة أمام أتالانتا الإيطالي كادت تصعب موقفه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقاده للتعادل في الوقت القاتل.

وارتقى مانشستر يونايتد إلى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فياريال الإسباني وبفارق الأهداف فقط.

بينما وصل أتالانتا إلى النقطة 5 في المركز الثالث.

مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا أتالانتا ليلة الأبطال جاسبريني
نرشح لكم
بنزيمة: نريد التتويج بدوري أبطال أوروبا تحديد موعد مباريات دوري أبطال أوروبا.. ميسي ورونالدو لن يتواجدا في مدريد سويا سيرجيو راموس يتحدث عن مواجهة ريال مدريد ومزاملة ميسي وموقف مبابي كلوب يعلق على إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة إنتر
أخر الأخبار
كارلوس إدواردو لـ في الجول: هذه أفضل لحظة ضد النصر.. وأفضل 5 لاعبين شاهدتهم 36 دقيقة | السعودية
أرتيتا معلقا على أزمة أوباميانج: لست ديكتاتورا ساعة | الدوري الإنجليزي
صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم من صحيفة "جارديان" ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب حراس أستون فيلا: الشناوي حارس رائع.. أهنئ الأهلي ومصر على امتلاكه ساعة | الدوري المصري
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد تعاقده مع رونالدو ساعة | أوروبا
عامر حسين: مباراة الأهلي وبيراميدز لم تؤجل حتى الآن 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله: ناد تركي انضم للمهتمين بـ سيف الدين الجزيري 2 ساعة | ميركاتو
زوجته: مؤمن زكريا بخير.. ينتظر تأشيرة إنجلترا لاستكمال علاجه 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 2 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 3 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 4 تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب